FOGGIA – ADOC PUGLIA-FOGGIA, importante iniziativa presso la parrocchia Sacra Famiglia nell’ambito del progetto regionale “BIO-CUCINA”

ADOC PUGLIA-FOGGIA, importante iniziativa presso la parrocchia Sacra Famiglia nell’ambito del progetto regionale “BIO-CUCINA”

“Andare incontro ai ristoratori, ai cittadini e alle famiglie che hanno subito disagi e rovesci economici in questo scorcio di vita sovrastata dalla pandemia è il modesto contributo che l’Adoc Puglia, l’Associazione dei Consumatori regionale, si è impegnata a dare nell’attuare la terza edizione del progetto “alimentazione@web” che il Ministero dello sviluppo economico ha rifinanziando per il 2021 e che in aggiunta prevede la distribuzione di pasti al fine di solidarizzare nei confronti degli uni e degli altri”.

A sostenerlo è Pino Salamon, Presidente dell’Associazione dei Consumatori Adoc il quale si è avvalso della collaborazione della sede provinciale dell’Adoc e del Sindacato Uil di Foggia.

Ad usufruire di questa azione solidale sarà la parrocchia della Sacra Famiglia alla quale è stato affidato il compito di individuare i beneficiari tra i tanti bisognosi che si rivolgono a loro quotidianamente per ricevere un alimento, possibilmente un pasto caldo, o un minimo di conforto. A preparare i pasti si è reso disponibile invece il titolare del ristorante l’Ambasciata di Foggia.

L’iniziativa, che si inserisce nel progetto avviato nel 2019, e che per il 2021 aggiunge la denominazione Alimentazione@Solidarietà ha come scopo la donazione di una quantità tale di pasti da distribuire in tutta la Puglia a persone e/o comunità in stato di difficoltà.

“Abbiamo collaborato volentieri – dichiara Gianni Ricci, Segretario Generale della Uil Foggia -, con l’associazione dei consumatori di riferimento della Uil nell’individuare i soggetti destinatari di questa lodevole iniziativa i quali, per una serata, saranno consapevoli di quanti operano per rendere meno difficoltoso il cammino della vita”.

“ADOC FOGGIA da sempre in prima linea in tema di attenzione alle nuove povertà e alle emergenze sociali, valorizzazione, tutela, eticità e tracciabilità dei prodotti locali ha aderito con convinzione all’iniziativa e dato un forte supporto all’implementazione nel capoluogo di questo progetto che ha tra i suoi obiettivi: 1. stimolare i comportamenti virtuosi delle imprese; 2. porre particolare attenzione non solo all’utilizzo dei prodotti biologici, ma anche alla loro provenienza e certificazione e alle procedure di coltivazione e trasformazione; 3. Definire azioni concrete a favore delle famiglie e dei soggetti maggiormente colpiti dall’impatto economico-sociale della pandemia”, aggiunge Enzo Pizzolo, Presidente Adoc Foggia.

La consegna dei pasti avverrà venerdì prossimo, 22 ottobre alle ore 19.00 alla presenza di Don Vincenzo Identi, Gianni Ricci (Segretario Generale Uil Foggia), Pino Salamon (Presidente Adoc Puglia), Enzo Pizzolo (Presidente Adoc Foggia) e attiviste e volontarie dell’Associazione dei Consumatori con il consenso e la supervisione della Sezione Attività Economiche dell’Ente Regione perché realizzata con i Fondi del Ministero dello Sviluppo Economico-Riparto 2020.