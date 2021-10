SAN SEVERO – I 100 ANNI DELLA SIGNORA MARIA ANTONIETTA CINELLI

Ancora una bella giornata per la Città di San Severo che oggi ha festeggiato un’altra CENTENARIA. Si tratta della Signora MARIA ANTONIETTA CINELLI, nata a San Severo esattamente un secolo fa, il il 20 ottobre 1921.

Circondata dall’affetto dei figli Carmine e Antonietta e dei rispettivi coniugi, presso CASA AZZURRA DOMUS SAN GIUSEPPE MOSCATI in via Tondi, insieme ai titolari Michele Princigallo e Laura Risoldi e agli operatori, MARIA ANTONIETTA ha gioito per il suo compleanno più ambito.

“Ancora una gioia infinita per la nostra San Severo – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – alla signora Maria Antonietta ho formulato personalmente i migliori auguri per i suoi 100 anni, estesi anche ai suoi familiari. E’ stata davvero un bel momento, ho incontrato una donna con tanta voglia di vivere ancora, felice, pronta a rispondere alle domande più diverse. Siamo orgogliosi di essere suoi concittadini e di aver potuto condividere questo compleanno. Ai figli il nostro grazie per aver voluto invitare anche il Comune di San Severo”.

Alla Signora MARIA ANTONIETTA CINELLI gli auguri più fervidi di tutta la comunità di San Severo.

SAN SEVERO, 21 ottobre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo