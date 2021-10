SAN SEVERO – Percorso culturale e sociale di educazione alla legalità: gli eventi programmati dall’A.C.

Percorso culturale e sociale di educazione alla legalità: gli eventi programmati dall’A.C.

Già dalla precedente consiliatura l’Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso culturale e sociale di educazione alla legalità. Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Celeste Iacovino, d’intesa con l’Assessore alle Politiche Giovanili Simona Venditti ed alla Legalità Luigi Montorio ed il Presidente della Commissione Cultura Antonio Stornelli, hanno indirizzato una lettera ai Dirigenti scolastici delle Scuole secondarie di secondo grado di San Severo e ai docenti referenti del progetto Festival Legalitria per sottolineare che particolare attenzione deve essere data ai nostri giovani su questa importante tematica. Per l’importanza di questo tema il Comune di San Severo ha aderito al festival di LegalItria che, con il suo progetto di lettura, offre un momento di riflessione con le scuole sull’impatto del crimine, sulla dimensione morale, economica, politica e culturale della società.

Nella mattinata di venerdì 22 ottobre nelle scuole saranno presenti Toni Mira ed Emma Barbaro, gli autori dei volumi distribuiti nelle scuole nei mesi precedenti. Gli incontri con gli studenti rappresenteranno sicuramente un momento di grande crescita per tutti. Ai dirigenti scolastici è stata chiesta la presenza dei rappresentanti degli studenti: all’evento del 22 seguiranno, nella giornata del 23, altri due importanti momenti dedicati alla legalità, in cui saranno coinvolti gli studenti. La mattina di sabato 23, infatti, tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado scenderanno per strada per manifestare contro il bullismo, contro la violenza sulle donne, contro la cultura della illegalità con un corteo che attraverserà la città e che terminerà presso il Parco Baden-Powell dove ci sarà un momento di riflessione pubblico. L’Amministrazione sarà al fianco dei giovani e li supporterà anche sotto gli aspetti logistici. Il pomeriggio di sabato 23 ottobre è in programma il secondo appuntamento della Rassegna sulla Legalità denominata “Legal Factory”, curato dal Progetto di antimafia sociale promosso dall’Ats “Made in San Severo” di cui l’Amministrazione è capofila. Alle ore 17,00 si terrà un incontro pubblico sempre presso il Parco Baden-Powell con il giornalista Toni Mira che dialogherà con il pubblico e gli studenti sull’importanza della legalità. A questo appuntamento sono stati invitati i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti ai quali verrà rilasciato anche un attestato di crediti formativi.

Per rivolgere domande o manifestare il proprio pensiero sulla tematica, gli studenti possono raggiungere il seguente link: https://clicqui.net/2Afc9

SAN SEVERO, 20 ottobre 2021

