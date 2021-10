CALCIO – IL FOGGIA PAREGGIA E FERMA LA CAPOLISTA BARI

di Lino Mongiello

Bari, 20 ottobre 2021. Un Foggia per niente timoroso della capolista coglie un più che meritato pareggio (1-1) e ne frena la corsa. Chi si aspettava un Bari dirompente e che avrebbe fatto a fette il Foggia sarà rimasto deluso. Sicuramente gli oltre 20.000 presenti al San Nicola hanno potuto “gustarsi” lo spettacolo offerto dalla band di Mr Zeman. Proprio così. Lo sbarazzino Foggia offre una prestazione con i fiocchi e mette in seria difficoltà la prima della classe. Sotto l’aspetto fisico, atletico e della prestazione tecnica i rossoneri dimostrano di avere qualcosa in più della compassata ed esperta avversari del capoluogo di regione. Se non ci fosse stata quella grossa incertezza di Alastra nell’occasione del vantaggio barese, chissà come poteva finire. Curcio e compagni, specialmente nei primi 45’ hanno offerto una prova esaltante che ha tenuto col fiato sospeso il folto pubblico, risvegliatosi soltanto dopo il “fortunoso” gol di Maita, arrivato, per giunta, nel momento migliore dei rossoneri. Che fino a quel punto avevano dominato la scena e non andati a segno solo perché le belle trame di gioco venivano vanificate nel momento del passaggio decisivo. Ferrante (16’), imbeccato da Merola non era preciso nella conclusione ed entrambi (37’) non riuscivano a concretizzare una bella e caparbia azione. Qualche minuto più tardi si faceva male Nicoletti, subentrava Martino e il Bari si portava in vantaggio con Maita (43’) che approfittava della maldestra uscita di Alastra e, di testa, spingeva la palla in rete. Si chiudeva così la prima frazione con il Bari in vantaggio, poco meritato. Nella ripresa al Foggia non veniva concesso un netto calcio di rigore per un vistoso fallo di Terranova su Ferrante (5’). Il Bari provava a rallentare il ritmo e lasciava l’iniziativa nelle mani degli avversari che però non erano pericolosi ed insidiosi come nella prima frazione. Zeman inseriva così Merkaj e Ballerini. Cambiava poco ed anzi, i rossoneri rischiavano di subire il contropiede che avrebbe potuto spegnere le velleità della compagine dauna. Con la squadra decisamente allungata e protesa alla ricerca del gol del pari, il Bari non capitalizzava un paio di opportunità e, come accaduto nei primi 45’ a finalizzare era la squadra che non si stava meglio esprimendo. Il gol dell’1-1 poi giungeva, come sul vantaggio dei “galletti” non appena effettuato un cambio. Nel Bari usciva D’Errico per far posto a Bianco e il Foggia immediatamente pareggiava. Girasole batteva un calcio di punizione appena fuori dalla propria area e pescava Ferrante (24’) defilato ma negli ultimi sedici metri. L’attaccante rossonero si liberava della stretta marcatura di Gigliotti e da posizione impossibile sganciava un tiro potente che piegava le mani a Frattali. Dopo il pari, il Foggia continuava ad attaccare alla ricerca del gol vittoria ma senza frenesia. Alla fine le due contendenti, dovevano accontentarsi del pari ma dopo aver dato vita ad un bel derby. Dal quale esce rafforzato il Foggia di Zeman che, dopo questa gara, ha maggior consapevolezza nei propri mezzi e sa di poter competere anche con le big del torneo.

BARI – FOGGIA 1-1

BARI (4-3-1-2): Frattali 6; Pucino 6 (40’ st Belli sv), Terranova 5.5, Gigliotti 5.5, Ricci 6; Mallamo 5.5, Maita 6, D’Errico 6 (24’ st Bianco 5.5); Botta 6 (40’ st Citro sv); Cheddira 6 (29’ st Simeri 5.5), Marras 6.5 (29’ st Antenucci 5.5). In panchina: Polverino, Plitko, Celiento, Di Cesare, Lollo, Mazzotta, Paponi. Allenatore: Mignani 6.

FOGGIA (4-3-3): Alastra 6; Garattoni 6, Sciacca 6, Girasole 6.5, Nicoletti 6 (42’ pt Martino 6); Rocca 6.5, Petermann 6, Gallo 6 (11’ st Ballarini 6); Merola 5.5 (11’ st Merkaj 6), Ferrante 7, Curcio 6 (33’ st Rizzo Pinna sv). In panchina: Volpe, Di Pasquale, Maselli, Vigolo, Garofalo, Di Jenno, Tuzzo. Allenatore: Zeman 7.

ARBITRO: Gualtieri di Asti 6.

RETI: 43’ pt Maita, 24’ st Ferrante.

NOTE: serata piacevole. Terreno in buone condizioni. Spettatori 20.000 circa. Ammoniti: Marras, Girasole, Maita. Angoli: 5-4 per il Foggia. Recupero: 3′, 3′.