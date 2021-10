CERIGNOLA – LA POLIZIA ARRESTA UN 49ENNE

LA POLIZIA ARRESTA UN UOMO PER EVASIONE DAGLI

ARRESTI DOMICILIARI.



La mattina di martedì 19 ottobre, agenti del Commissariato di P.S di Cerignola hanno tratto in arresto L.D. 49enne di Cerignola, per evasione dagli arresti domiciliari.

In particolare, gli agenti, nel corso del servizio di controllo del territorio, mentre si recavano presso l’abitazione di L.D. per constatarne la presenza, visto che era sottoposto alla detenzione domiciliare, lo notavano mentre passeggiava per strada. Lo stesso si giustificava dicendo di essersi recato ad acquistare le sigarette, in quanto nessun familiare poteva farlo.

L.D., dopo le formalità di rito, veniva associato alla Casa Circondariale di Foggia, così come disposto dalla competente A.G.. In sede di udienza di convalida dell’arresto, L.D. veniva riavviato agli arresti domiciliari.