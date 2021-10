FOGGIA: POLIZIA DI STATO ARRESTA FOGGIANO  PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZA STUPEFACENTE

In data 18 ottobre u.s., gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi volti al contrasto dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, a seguito di un controllo in questa via Mazzini, hanno sorpreso P.B., classe 86, con precedenti di polizia, con sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

L’accurata perquisizione personale, successivamente estesa all’abitazione del B., ha consentito di rinvenire occultati, nell’esclusiva disponibilità del predetto, 81 g. di hashish, già suddivisi in dosi da spaccio, materiale per il confezionamento, bustine termo-saldate, due bilancini di precisione, nonché banconote di piccolo taglio pari alla somma di 180 euro.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il B. è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Arresto convalidato in sede di direttissima in data di ieri.