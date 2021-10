SAN SEVERO – PROPOSTA DIDATTICA PER LE SCUOLE DEL MAT MUSEO DELL’ALTO TAVOLIERE PER L’A.S. 2021/2022

Il rapporto tra scuola e musei è ormai organico da alcuni decenni, grazie allo sviluppo sempre più articolato dei servizi didattici dei musei che si intreccia con la disponibilità e l’interesse della scuola all’integrazione con i propri programmi, e all’individuazione dei musei come luogo di approfondimento, sperimentazione e conoscenza. Il laboratorio didattico al museo è un’occasione impareggiabile per conciliare conoscenza delle opere d’arte e sperimentazioni creative.

“Dopo un anno di sosta forzata – dichiara il Sindaco Francesco Miglio che segue direttamente la delega ai Servizi Museali – a causa della pandemia di Covid-19, il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo propone nuovi percorsi didattici per l’anno scolastico 2021/2022, rivolti agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della città di San Severo e dintorni, senza tralasciare la scuola d’infanzia. Il filo conduttore delle attività sarà il RISPETTO che si declina come forma di conoscenza e salvaguardia del proprio passato e del proprio presente: rispetto per il proprio territorio, per la propria memoria attraverso la conoscenza, rispetto per il diverso, per l’Altro da sé, per il migrante, per il bene comune rappresentato dal patrimonio storico-artistico ed architettonico della propria città, per l’Ambiente; rispetto per le regole e le norme legislative che costituiscono la base sociale dell’Anti-Mafia; rispetto come riconoscimento consapevole della grandezza di importanti artisti contemporanei di Capitanata, tra cui Luigi Schingo ed Andrea Pazienza. DIVERSITA’, INCLUSIONE, AMBIENTE, LEGALITA’, COMUNITA’ DI PATRIMONIO sono i sotto-temi del più ampio progetto che il MAT di San Severo intende attuare quest’anno nell’ambito del tema del RISPETTO: MUSEUM FOR EQUALITY, il Museo per l’Uguaglianza e la Parità. Il tema del RISPETTO diventa l’argomento sociale privilegiato alla base della conoscenza di differenti aspetti quali l’archeologia, la musica, l’arte, il fumetto, il graphic novel, la comunicazione, la pittura e la letteratura e sarà sviluppato partendo da ciò che il MAT custodisce e da ciò che il MAT valorizza. I bimbi ed i ragazzi familiarizzeranno anche con gli spazi museali, imparando come muoversi all’interno delle sale, rispettare la cultura e le opere esposte, pur vivendo appieno l’esperienza artistica senza sentirsi limitati. Lo scopo è sempre quello di offrire alle scuole esperienze creative e formative per stimolare curiosità e offrire un’integrazione al canonico programma scolastico, oltre che favorire la fruizione viva e continuativa di un patrimonio culturale pubblico di grande rilevanza” conclude il Sindaco Miglio.

I laboratori proposti spazieranno dall’Archeologia al Fumetto, dall’Arte e la Storia del territorio alla Legalità e all’Ambiente, passando per la Musica. Tutti i percorsi didattici sono gratuiti. Gli operatori del MAT sono disponibili anche alla creazione di visite a tema, percorsi didattici e approfondimenti tematici, su espressa richiesta dei docenti, nonché a Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) con le ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado. Ogni classe potrà accedere ad un solo laboratorio a scelta, per dare la possibilità a quante più classi di poter partecipare a questa esperienza formativa. Le attività saranno svolte nel rispetto della vigente normativa anti-Covid per l’accesso ai musei: misurazione della temperatura corporea, obbligo del Green Pass e della mascherina per alunni, insegnanti e accompagnatori di età superiore ai 12 anni.

La Direttrice del MAT Elena Antonacci ha appena inviato le proposte didattiche e laboratoriali ai Dirigenti di tutti i Circoli Didattici di San Severo e dintorni. Per conoscere nel dettaglio la proposta didattica del MAT Museo dell’Alto Tavoliere, i docenti sono invitati a inviare una email all’indirizzo mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it.

La Segreteria del MAT è disponibile per ogni informazione e per le prenotazioni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 14.00, e il lunedì e il mercoledì, dalle ore 16.00 alle 19.00, al numero telefonico 0882.339611 o all’indirizzo email di cui sopra. Saranno ammesse esclusivamente prenotazioni effettuate dall’insegnante che accompagnerà la classe. I LABORATORI SARANNO ATTIVI DA MARTEDI’ 2 NOVEMBRE 2021.

Si ricorda, inoltre, che il MAT Museo dell’Alto Tavoliere osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 17.30 alle 20.30, il sabato dalle ore 18.00 alle 21.00, e la domenica dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle ore 18.00 alle 21.00. L’ingresso è gratuito.

SAN SEVERO, 21 OTTOBRE 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo