SAN SEVERO – Service in Rete …per la salute aderisce alla Campagna Nazionale LILT FOR WOMEN 2021 e coordina le attività celebrative della LILT per l’Ottobre Rosa a San Severo   

Service in Rete …per la salute aderisce alla Campagna Nazionale LILT FOR WOMEN 2021 e coordina le attività celebrative della LILT per l’Ottobre Rosa a San Severo

Al via le iniziative celebrative dell’Ottobre Rosa 2021 a San Severo, coordinate dal Service in Rete…per la salute, in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di San Severo e con la LILT di Foggia.

I Presidenti delle Associazioni uniti nel sodalizio, Wilma Ardisia per l’A.M.M.I. Associazione Mogli Medici Italiani, Paola Cuccitto per la CRI Comitato di San Severo-Torremaggiore, Concetta Pacentra per l’International INNER WHEEL CLUB di San Severo C.A.R.F. , Amalia Antonacci per il Touring Club Italiano CdT San Severo, Michele Princigallo per il Club per l’U.N.E.S.C.O. di SAN SEVERO, hanno quest’anno intensificato la collaborazione, diventata ormai importante consuetudine, con la LILT di Foggia, presieduto dalla dott.ssa Valeria De Trino Galante. L’importante associazione conduce su tutto il territorio nazionale la Campagna LILT FOR WOMEN 2021, istituita al fine di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. Quello alla mammella è il tumore più diagnosticato nella popolazione femminile, ma anche quello con le più alte percentuali di guaribilità, grazie alla prevenzione primaria e ai costanti miglioramenti diagnostici e terapeutici.

Il programma locale per la Campagna LILT, giunto alla XXIX edizione, concordato con la Consulta delle Associazioni di San Severo, gode del patrocinio del Comune di San Severo, della ASL Foggia, dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Foggia, della CONFCOMMERCIO – Provincia di Foggia con i Civ di San Severo e si avvale della collaborazione di alcune associazioni cittadine: ESSERCI odv, Spazio Ripoli, Spazio OFF, I Passi dell’anima.

Il Sindaco Francesco Miglio ha raccolto l’invito a sostenere l’iniziativa, in coerenza con il Protocollo di Intesa sottoscritto dall’ANCI con la LILT nazionale, provvedendo ad illuminare nel mese di ottobre del simbolico colore rosa, la Biblioteca Comunale “ A. Minuziano”, al fine di richiamare l’opinione pubblica ed in particolare le donne sul tema della prevenzione dei tumori al seno.

Il programma di OTTOBRE ROSA 2021 è diversamente articolato e prevede significative iniziative e una intensa distribuzione del materiale informativo e gadget forniti dalla LILT.

Partecipano attivamente alla campagna di prevenzione e di informazione della città i Farmacisti con le17 Farmacie, i Medici di Medicina Generale e i Parroci che hanno ricevuto materiale informativo della Campagna Nazionale e del programma locale. Ad essi è affidato il compito di informare le donne della possibilità di visite senologiche ed ecografie gratuite presso gli ambulatori LILT di Foggia.

Dal 20 al 30 di ottobre è prevista la II edizione del Concorso Vetrina Migliore, con l’allestimento “ in rosa” delle vetrine degli esercizi commerciali della città aderenti; tra cui Farmacie, Bar e pasticcerie, Negozi, Edicole, Parrucchieri, etc. Agli esercenti è affidato l’allestimento delle vetrine “ in rosa” lasciando spazio alla creatività e alla fantasia con l’obiettivo di realizzare una vetrina bella e significativa che attiri l’attenzione di clienti e passanti. La premiazione avverrà in novembre pv a cura della Commissione composta dai rappresentanti delle Associazioni e dei Partner del Progetto nel rispetto delle norme anti Covid, che ne determineranno la scelta del luogo e le modalità.







Lunedì 25 ottobre il Meeting “Prenditi cura di te”, con la presenza di note professioniste, dott.sse Marinella Cristalli, Carmen Fiano, Paola Marino e Alessandra Giuliani, permetterà di approfondire il tema della prevenzione con importanti suggerimenti e consigli pratici da abbinare alle cure farmacologiche.

Info e prenotazioni: serviceinrete@gmail.com

Il MAT (Museo dell’Alto Tavoliere) e alcune Associazioni locali saranno attive per tutto il periodo nel distribuire il materiale in occasione di eventi culturali già programmati con eventuali allestimenti di info point.

Eventuali modifiche al programma saranno tempestivamente comunicate.

Considerata la valenza del progetto e l’apporto salutistico che gli argomenti in programma intendono fornire agli uditori, si auspica la massima diffusione e condivisione della comunicazione della Campagna.

I Presidenti pro tempore delle Associazioni costituenti il SERVICE IN RETE:

Wilma Ardisia per l’A.M.M.I. ASSOCIAZIONE MOGLI MEDICI ITALIANI

Paola Cuccitto per la CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di San Severo-Torremaggiore

Concetta Pacentra per l’INTERNATIONAL INNER WHEEL CLUB di San Severo C.A.R.F.

Amalia Antonacci per il TOURING CLUB ITALIANO CdT San Severo

Michele Princigallo per il Club per l’U.N.E.S.C.O. di SAN SEVERO

Per il Coordinamento delle Associazioni

Paki Attanasio