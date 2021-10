APRICENA – CONTROLLO DEL TERRITORIO: CARABINIERI E POLIZIA LOCALE A CASTELPAGANO PER MONITORARE E DIFENDERE IL PATRIMONIO PUBBLICO

CONTROLLO DEL TERRITORIO: CARABINIERI E POLIZIA LOCALE A CASTELPAGANO PER MONITORARE E DIFENDERE IL PATRIMONIO PUBBLICO.

APRICENA. – Nella giornata di ieri, giovedì 21 ottobre, con una delle tante operazioni congiunte, i militari dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Apricena e i vigili urbani del Comando di Polizia Locale, su segnalazione del Sindaco Antonio Potenza, hanno effettuato attività di controllo del territorio finalizzata ad evitare possibili abusivismi e occupazioni di proprietà pubblica e di interesse pubblico. In particolare nell’area di CASTELPAGANO, recentemente interessata da pulizia e manutenzione straordinaria.

“La collaborazione tra Carabinieri e Polizia Locale nella nostra città è solida e sta portando benefici alla comunità”- dichiara il Sindaco Antonio Potenza- “con l’aumento dell’organico sia nella Locale stazione dei Carabinieri che nella Polizia Municipale, la nostra città è monitorata e vigilata in maniera massiccia. Continuiamo a chiedere collaborazione alla cittadinanza per migliorare ancora la nostra vivibilità. Ringrazio i Comandanti Antonio Mazzarella e Vincenzo Del Fine per il grande lavoro che quotidianamente svolgono insieme ai loro collaboratori, per rendere la nostra città sicura e vivibile”- conclude Potenza.