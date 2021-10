SAN SEVERO – MARTEDI’ 26 E MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 10,30 di martedì 26 ottobre 2021 e, in seconda convocazione, per le ore 18,30 di mercoledì 27 ottobre 2021, presso la Sala Consiliare “Luigi Allegato” del Palazzo di Città per la trattazione dei seguenti accapi:

Comunicazioni;

Annuncio interrogazione a risposta scritta ex art. 58 Regolamento del C.C.;

1. Interrogazione a risposta orale ex art. 58 Regolamento del C. C.;

2. Adesione alla proposta del Gruppo delle medaglie d’oro al valor militare d’Italia: conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”;

3. Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011.

SAN SEVERO, 22 ottobre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo