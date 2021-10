SAN SEVERO – OTTOBRE ROSA, SAN SEVERO PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI AL SENO

A San Severo piccoli gesti gentili e generosi da esperte del settore bellezza per il mese di prevenzione rosa. Ottobre, come è noto, è il mese che si contraddistingue per il colore rosa, è il mese dedicato alle donne e alla campagne di sensibilizzazione e di approfondimento per tutti sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno.

A San Severo in occasione dell’ottobre rosa, anche quest’anno sono tante le forze scese in campo per sensibilizzare un tema che colpisce soprattutto le donne.

“Si riscopre per il secondo anno consecutivo – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti, l’Assessore alle Politiche Sanitarie Mariella Romano e l’Ambasciatrice alla Gentilezza Arcangela de Vivo – la generosità e la gentilezza di molte associazioni e dei centri estetici della città: informazioni, conversazioni, consigli utili e trattamenti personalizzati alle donne che stanno affrontando il loro percorso di guarigione rientrano infatti nell’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale tramite l’Assessorato alla Gentilezza, la cui delega è seguita direttamente dal Sindaco Francesco Miglio, con la collaborazione dell’Ambasciatrice alla Gentilezza Arcangela de Vivo, che ancora una volta intende sottolineare buone pratiche gentili nel nostro territorio. La conoscenza, la consapevolezza, la prevenzione e la continua ricerca, non devono mancare mai, ma anche i piccoli gesti servono ad alleviare una malattia o un percorso di cura. Ognuno di noi nel suo piccolo può fare qualcosa, occorre dire grazie alle tante realtà che hanno aderito alla iniziativa promossa e a quanti, pur non avendo un nome sulla locandina, operano generosamente per il benessere comune. Promuovere la prevenzione significa non solo combattere la malattia ma seguire anche uno stile di vita sano, che parte dall’alimentazione e dal movimento del corpo. Il nostro ringraziamento è indirizzato a tutte le professioniste del settore, che in questo mese e fino a metà novembre dedicheranno qualche attenzione in più con consigli e trattamenti per il benessere psico – fisico delle persone che stanno affrontando o hanno affrontato le terapie oncologiche”.

Tra le altre si segnala con il patrocinio del Comune di San Severo l’iniziativa coordinata dal Service in Rete…per la salute (A.M.M.I. Associazione Mogli Medici Italiani, CRI Comitato di San Severo-Torremaggiore, International INNER WHEEL CLUB di San Severo C.A.R.F., Touring Club Italiano CdT San Severo, Club per l’U.N.E.S.C.O. di SAN SEVERO), in collaborazione con la Consulta delle Associazioni di San Severo e con la LILT di Foggia. La Biblioteca Comunale “A. Minuziano”, al fine di richiamare l’opinione pubblica ed in particolare le donne sul tema della prevenzione dei tumori al seno, è illuminata nel mese di ottobre del simbolico colore rosa. Dal 20 al 30 di ottobre è prevista la II edizione del Concorso Vetrina Migliore, con l’allestimento “in rosa” delle vetrine degli esercizi commerciali della città aderenti; tra cui farmacie, bar e pasticcerie, negozi, edicole, parrucchieri, etc. Lunedì 25 ottobre il Meeting “Prenditi cura di te”, con la presenza di note professioniste. Il MAT (Museo dell’Alto Tavoliere) e alcune Associazioni locali saranno attive per tutto il periodo nel distribuire il materiale in occasione di eventi culturali già programmati con eventuali allestimenti di info point.

SAN SEVERO, 22 ottobre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo