SAN SEVERO – UFFICIO TRIBUTI: DAL 25 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE APERTURA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DEGLI SPORTELLI

Il Comune di San Severo comunica i NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO TRIBUTI che, come è noto, è ubicato in Via Terranova.

“E’ una decisione assunta per venire incontro il più possibile ai cittadini – utenti ed alle necessità di chiarimenti e/o informazioni – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore al Bilancio, Tributi e Patrimonio Leonardo Irmici – che avviene in concomitanza con l’emissione del ruolo TARI e degli accertamenti IMU e TASI. L’apertura giornaliera degli sportelli avrà decorrenza a partire da lunedì 25 ottobre 2021 e si protrarrà sino al successivo 30 novembre 2021. Conseguentemente gli sportelli dell’Ufficio Tributi in Via Terranova resteranno aperti tutti i giorni – dal lunedì al venerdì – dalle ore 9.00 alle ore 12.00”.

SAN SEVERO, 22 ottobre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo