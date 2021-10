SAN SEVERO – SPARI ALLA PETRARCA, BIDELLO 60ENNE FERITO DOPO UNA LITE

Spari in via Togliatti a San Severo. Un 60enne bidello è rimasto ferito vicino alla scuola “Petrarca” al termine di una lite. Al momento ignoti i motivi dello scontro. Una persona, possibile responsabile, è già stata fermata dai carabinieri. Si tratterebbe del custode. Il bidello è stato trasportato nell’ospedale sanseverese e non sarebbe in pericolo di vita. Il fatto accaduto poco dopo l’uscita dei ragazzi da scuola.

“Oggi si è verificata l’ennesima sparatoria nel Foggiano: a San Severo, un sessantenne è stato ferito e trasportato d’urgenza in ospedale”. Così in una nota il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto dopo l’agguato di oggi.

“Nella provincia di Foggia, territorio a cui sono particolarmente legato, e a San Severo in particolare, la criminalità organizzata ormai agisce in sfida aperta nei confronti dello Stato. Non è tollerabile che così spesso si arrivi a sparare per strada, a volte colpendo cittadini innocenti anche giovanissimi, così generando un clima di terrore nella cittadinanza”, prosegue Scalfarotto.

“Lunedì sarò a Foggia per l’apertura del nuovo anno accademico dell’Università, che si terrà alla presenza del presidente della Repubblica, e il pomeriggio sarò a San Severo per far visita al sindaco Francesco Miglio ed esprimere, attraverso di lui, ai sanseveresi tutti la mia solidarietà e vicinanza alla popolazione colpita dalla piaga della criminalità organizzata. Il messaggio delle istituzioni e del governo è che lo Stato non arretrerà di un millimetro e porterà avanti tutte le azioni necessarie per ripristinare la legalità e la sicurezza, beni fondamentali che ogni cittadino ha pieno diritto di invocare e ottenere.”