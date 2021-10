FOGGIA – A seguito dei casi di covid rilevati presso l’Istituto Marcelline, la Direzione evidenzia quanto segue

A seguito dei casi di covid rilevati presso l’Istituto Marcelline di Foggia, la Direzione evidenzia quanto segue.

Innanzitutto, una necessaria premessa. L’Istituto Marcelline di Foggia, fin dalla sua fondazione, inserendosi nell’alveo di un progetto educativo nato a Milano, nel 1838, si è sempre contraddistinto per la serietà della formazione culturale e umana dei propri studenti, con le loro famiglie. Soprattutto, l’educazione alla marcellina ha sempre puntato a creare nei giovani un profondo senso di responsabilità, per sé e per gli altri. Questo messaggio è da sempre un pilastro dell’Istituto, a Foggia, in Italia, come nel resto del mondo, a maggior ragione, oggi, nella nostra società, nella quale la scelta del singolo fa la differenza. Nel bene e nel male.

Forte di questa tradizione, la scuola, attraverso la sua Direzione e i suoi docenti, ha affrontato il Covid e, ora, sta affrontando il post Covid. Per questo, ed è realtà sotto gli occhi di tutti, i protocolli adottati dall’Istituto, da tredici mesi (settembre 2020-ottobre 2021) hanno saputo rispondere, in modo puntuale, all’emergenza sanitaria. Tutti gli aspetti della vita scolastica sono stati considerati e monitorati, con precise indicazioni di comportamento, a cui la comunità scolastica, nella massima serenità, ha aderito. Prova ne è il fatto che, a settembre 2021, l’anno scolastico è stato inaugurato con uno splendido viaggio di studio della Scuola Secondaria di I grado, in perfetta sicurezza, nella Foresta Umbra. Una iniziativa che si è rivelata preziosissima per la crescita serena dei nostri ragazzi, tanto bisognosi di intessere relazioni sane con i pari e il mondo degli adulti. Al rientro nessun contagio, nessuna quarantena.

Tutta questa organizzazione, ovviamente, si confronta con la responsabilità dei singoli e delle varie componenti del Territorio. Su questo fronte la scuola non può né intervenire né essere accusata. La scuola può solo prendere atto ed agire di conseguenza. In scienza e coscienza. Ecco, dunque, l’attivazione della didattica a distanza e di tutte le altre misure legate all’emergenza.

Le linee di responsabilità, prudenza e sobrietà che l’Istituto ha fatto proprie dalla Fondazione (1908) sono irrinunciabili e sono condivise da tutto il corpo docente. La Scuola delle Marcelline intende continuare su questa strada con le Famiglie che sceglieranno – si spera con sempre maggiore libertà – di condividerne la proposta educativa.

La Preside prof.ssa Stefania Tetta

La legale Rappresentante dott.ssa sr. Anna Monia Alfieri