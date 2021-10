Inizia il Buck Festival 2021

L’illustratrice Elena Ceccato inaugura l’undicesima edizione in Fondazione



Domenica 24 ottobre 2021, alle ore 10:30 nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione dei Monti Uniti, in via Arpi 152 a Foggia, si terrà l’inaugurazione dell’undicesima edizione di Buck, il festival della letteratura per ragazzi organizzato annualmente dalla Fondazione dei Monti Uniti, Biblioteca “La Magna Capitana” e Comune di Foggia.

Ad aprire il Buck Festival, quest’anno dedicato ai “classici” della letteratura per ragazzi, sarà la madrina dell’edizione 2021, l’autrice e illustratrice Elena Ceccato. Dopo una perfomance dal vivo, la Ceccato inaugurerà la Fiera dell’Editoria per ragazzi, fiore all’occhiello della manifestazione, e la mostra personale “Di fiaba in fiaba”, con alcune delle tavole più belle realizzate dall’autrice cremonese.

Le tavole presenti in mostra ripercorrono il lavoro della Ceccato nel campo dell’illustrazione, dal primissimo progetto per la collana Di fiaba in fiaba, che ha visto la luce nel 2017, fino all’ultimo libro realizzato nel corso del 2020 e pubblicato nel febbraio 2021. Le tematiche affrontate durante questo percorso per immagini riguardano il valore delle cose, il rispetto delle diversità, la condivisione e l’amicizia ed hanno l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla magia senza tempo delle fiabe classiche e ai miti della tradizione.

Elena Ceccato è una brillante autrice e illustratrice cremonese. Laureata in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera e successivamente in illustrazione per l’editoria all’Accademia di Belle Arti di Bologna, si è specializza nell’illustrazione per l’infanzia con il Master Ars in Fabula, grazie al quale ha realizzato il primo progetto per un albo illustrato. Dal 2016, lavora con i più importanti editori italiani del settore, tra cui Carthusia e Rizzoli Education.

La mostra e la fiera dell’editoria resteranno aperte per tutta la durata del festival, dal 24 al 31 ottobre, tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.