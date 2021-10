SAN SEVERO – IL FERIMENTO DEL BIDELLO ALLA PETRARCA, IL SINDACO MIGLIO: “VINCENZO FANELLI È UNA BRAVA PERSONA”

A margine del ferimento avvenuto alla scuola Petrarca il Sindaco Miglio ha rilasciato la seguente dichiarazione

Vincenzo Fanelli è un bravo ragazzo, molto apprezzato dalla sua preside, che non esita a definirlo un ottimo collaboratore, amato dai docenti, dagli alunni, da tutti.

Ieri un episodio assurdo, inaspettato.

In passato mai una avvisaglia che potesse generare un allarme, una preoccupazione.

Personalmente a tutti chiedo di rivolgere un pensiero, una preghiera per Vincenzo, di mettere da parte polemiche e/o invettive di ogni tipo contro chicchessia.

Di evitare di riempirsi la bocca di parole o frasi, non avendo alcuna cognizione.

Ora c’è una brava persona che lotta per la vita e i suoi familiari che soffrono terribilmente per quanto accaduto.

Un abbraccio alla famiglia Fanelli, un abbraccio al mio amico Marco Fanelli e a Lorella Fanelli.