SAN SEVERO – Spara al bidello alla scuola Petrarca. arrestato anziano di 83 anni

Con l’accusa di tentato omicidio i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere l’83enne custode della scuola media Petrarca di San Severo che venerdi pomeriggio ha ferito con un colpo di pistola alla nuca un operatore scolastico di 61 anni nel cortile dell’istituto.

I carabinieri hanno recuperato l’arma utilizzata dall’83enne, una pistola calibro 9 regolarmente detenuta.

Nel corso dell’interrogatorio che si è svolto venerdì sera davanti al pm di turno, il custode della casa vicina al cortile dell’istituto scolastico dove si è consumato il fatto, ha sostenuto che da tempo la vittima lo prendesse in giro. Il colpo, a suo dire, sarebbe partito accidentalmente. Avrebbe voluto soltanto minacciarlo.

Le condizioni del collaboratore scolastico sarebbero gravi ma non è in pericolo di vita. Trasportato inizialmente all’ospedale ‘Masselli Mascia’, la vittima della sparatoria è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, dove è ricoverato in prognosi riservata.