SAN GIOVANNI ROTONDO – RUBANO IN UNA CASA, MA VENGONO ARRESTATI DAI CARABINIERI

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Rotondo, nel corso di opportuni servizi, finalizzati alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, sorprendevano due soggetti, un 25enne con precedenti specifici ed un 22enne con precedenti di polizia, nella flagranza del reato di furto in abitazione.

Alle ore 20.30 circa, il proprietario di un’abitazione posta nel centro abitato di San Giovanni Rotondo, nel rientrare a casa notava il portone aperto e forzato e le luci corrispondenti al suo appartamento accese. Sospettando un furto in atto chiamava il 112, cui seguiva l’intervento tempestivo ed immediato di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, che consentiva di sorprendere i due soggetti arrestati mentre scendevano le scale di quello stabile portando con loro gli oggetti appena trafugati da quell’abitazione, dove – si accerterà – per entrare oltre al portone avevano forzato anche la porta di ingresso di quell’appartamento, consistenti in un televisore LCD da 65 pollici, una play station 4 ed una macchinetta per caffè in cialde. La refurtiva veniva quindi recuperata e contestualmente restituita al legittimo proprietario.

I due soggetti venivano dichiarati in stato di arresto per la flagranza del reato di furto in abitazione. Gli stessi su disposizione dell’A.G. venivano condotti presso le rispettive abitazioni in stato di arresti domiciliari.

La mattina del 23 ottobre il Tribunale di Foggia nel convalidare l’arresto confermava per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari.