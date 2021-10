FOGGIA – SI SONO SVOLTI A PALAZZO DOGANA I LAVORI DELL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER LA LEGALITA’

Nel Salone del Tribunale di Palazzo Dogana si è svolta l’Assemblea della Consulta Provinciale per la Legalità convocata dal Presidente Nicola Gatta. All’incontro ha partecipato il Presidente della Regione, Michele Emiliano. Al tavolo dei relatori erano presenti oltre al Presidente Gatta e al Presidente Emiliano, i referenti della Consulta per la scuola, università e giovani, Giuseppe La Porta e per la comunicazione, Gennaro Pesante. Ha moderato i lavori, Liuigia Limotta.

Nel suo intervento il Presidente Nicola Gatta, dopo aver ringraziato il Presidente della Regione, Emiliano per la presenza, ha ribadito che l’importanza di un valore che non deve restare mero tema per incontri e manifestazioni: la legalità, deve essere base concreta dell’agire quotidiano. Una bussola che orienti il comportamento di ciascun individuo in ogni settore della vita. Non c’è nulla di più importante dell’affermazione della legalità per lo sviluppo e il rilancio della Capitanata.