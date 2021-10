Problema all’anca, lungo stop per Marco Verratti

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Marco Verratti sarà costretto a saltare la trasferta del Paris Saint Germain di mercoledì prossimo a Lipsia, valida per la fase a gironi della Champions League. Il quasi 29enne centrocampista pescarese, campione d’Europa questa estate con la Nazionale di Mancini, è alle prese con un problema all’anca, scaturito domenica scorsa in un contrasto durante la sfida con il Marsiglia terminata sullo 0-0. Verratti, che nell’occasione ha lasciato il posto a Idrissa Gueye prima dell’intervallo, si è sottoposto ad esami strumentali che fanno presagire una indisponibilità di circa un mese. “A seguito di una botta ricevuta nell’ultimo match, Marco Verratti ha riportato un infortunio all’anca sinistra con una profonda lesione ai muscoli obliqui – recita il bollettino ufficiale del Psg – Si prevede un’indisponibilità di 4 settimane a seconda dell’evoluzione”. Solo un miracolo, dunque, potrebbe rendere arruolabile l’abruzzese, che in Ligue 1 non avrebbe giocato venerdì contro il Lille per squalifica, per Italia-Svizzera, match decisivo per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar2022 che si disputerà il 12 novembre allo Stadio Olimpico di Roma.

(ITALPRESS).