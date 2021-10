R.C. SAN SEVERO – CONCERTO “TIENIMI PER MANO”

Su iniziativa del Rotary Club di San Severo, e con la collaborazione del Rotaract e dell’Interact, sabato 23 ottobre si è tenuto un concerto volto a far conoscere e sostenere l’associazione di oncologia solidale “Sergio Lombardi” – A.d.O.S. – di Torremaggiore; l’ associazione di volontariato opera da un decennio sul territorio per sostenere i malati oncologici ed i loro familiari nel difficile percorso della malattia; inoltre sostiene e promuove la formazione del personale medico e sanitario; l’associazione opera in affiancamento alla Rete Oncologica dell’Ospedale Masselli-Mascia di San Severo diretta con grande passione e competenza dall’oncologo dr. Massimo Lombardi.

Le indimenticabili musiche di Ennio Morricone sono state proposte dai maestri Michele Trematore, al violino, Michela Celozzi, al violoncello, e Michele Solimando, al piano; quest’ultimo ha curato anche la trascrizione per trio delle melodie proposte; sei brani autobiografici di Morricone sono stati letti dall’attore Nazario Angeloro, introdotti dalla lettura della poesia di Hermann Hesse “Tienimi per mano”; a conclusione della serata una lettura dell’attore Michele De Virgilio.

Il presidente del club, dr. Vincenzo Manuppelli, e l’assistente del Governatore, dr. Attilio Celeste, dopo i ringraziamenti finali agli artisti ed a tutti i presenti hanno consegnato a tutti gli operatori del reparto di oncologia dell’Ospedale di San Severo una pergamena ed una copia del libro “Storia di Farmaci” donata dal PDG Donato Donnoli.

Il concerto si è tenuto presso la Parrocchia dello Spirito Santo di Torremaggiore – grazie alla disponibilità del Parroco, don Massimo Gagliardi – con la presenza di molti soci del club e notevole affluenza di pubblico; i Volontari di Torremaggiore della Croce Rossa Italiana hanno validamente collaborato agli indispensabili adempimenti previsti dalla vigente normativa Anticovid.