FOGGIA – G. LISA – IL PRESIDENTE GATTA:”L’ECONOMIA AGRO-INDUSTRIALE E TURISTICA DI CAPITANATA HA BISOGNO DI UN AEROPORTO PIENAMENTE FUNZIONANTE”

Sul “Gino Lisa” interviene il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, che dice: “Non possiamo fare passi indietro, dobbiamo camminare verso nuovi traguardi! Aver allungato la pista per far decollare anche i voli civili fa parte di un processo che si deve compiere con ulteriori traguardi, sui quali, anche questa volta, non faremo mancare il nostro contributo. Non ci faremo certo intimidire da qualche rispettabile ricerca di mercato, ma sulla quale è lecito nutrire qualche dubbio. Ad ogni modo bisogna lavorare ulteriormente sulla strategia complessiva, che a mio modo di vedere non riguarda il solo territorio di Capitanata, ma l’intera Puglia e le province limitrofe appartenenti anche ad altre Regioni. Sembra inverosimile che non ci siano compagnie interessate ad attivare voli. Lo scalo aeroportuale dauno è essenziale a rafforzare la politica di coesione territoriale, attraverso una maggiore accessibilità e mobilità, ed è una irripetibile opportunità di sviluppo che non possiamo perdere. Si devono potenziare tutti gli strumenti necessari per fare in modo che lo scalo dauno diventi appetibile. Occorrono ulteriori investimenti sia pubblici che privati, necessita attivare tratte per voli commerciali, trasporto passeggeri, coerenti con la vocazione agro-industriale e turistica della Capitanata e delle province limitrofe”.