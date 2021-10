SAN SEVERO – DA GIOVEDI’ 28 A DOMENICA 31 OTTOBRE L’EVENTO “PERANZANA STYLE”

Prende inizio domani il composito evento “PERANZANA STYLE 2021”. Il Comune di San Severo, attraverso gli assessorati alle Politiche Agricole ed alla Cultura organizza, con il patrocinio della Città di Torremaggiore, la manifestazione che prenderà il via giovedì 28 ottobre per concludersi domenica 31 ottobre.

La presentazione del ricco evento si terrà giovedì 28 ottobre con inizio alle ore 19,00 in Piazza Municipio. Tutti i dettagli ed il programma completo sono compresi nella locandina che si allega.

“Si tratta di una manifestazione – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, l’Assessore alle Politiche Agricole Felice Carrabba e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – che mette in evidenza il nostro ORO VERDE, l’oliva PERANZANA da cui si produce il nostro olio. La manifestazione bene si inserisce nel momento contestuale, laddove è già iniziata da qualche giorno la raccolta delle olive da parte dei nostri agricoltori – produttori. Anche per quest’anno, malgrado i numerosi eventi calamitosi negativi, si profila una produzione di grande qualità. Questi quattro giorni fino a domenica 31, vogliono celebrare con tanti eventi la PERANZANA, ci saranno anche momenti degustativi, spettacoli, dibattiti, incontri con gli studenti. Si ringrazia il Consigliere Comunale Michele de Lilla per il prezioso supporto nell’organizzazione e il Consigliere Comunale Antonio Stornelli per il coordinamento del Mercato della terra”.

SAN SEVERO, 27 ottobre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo