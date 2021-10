SAN SEVERO – ORDINANZA INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI PER L’AVIFAUNA: INCONTRO IN COMUNE CON LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE

ORDINANZA INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI PER L’AVIFAUNA: INCONTRO IN COMUNE CON LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE.

Martedì sera le principali associazioni animaliste presenti ed operanti sul nostro territorio hanno incontrato, presso la Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini – Residenza Municipale – l’Assessore alla Salute e all’Ambiente Mariella Romano e il Consigliere Antonio Giuseppe Bubba.

L’incontro è stato promosso dall’assessore Romano con la finalità di chiarire il vero significato e le motivazioni che sono alla base dell’ordinanza relativa agli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla presenza di avifauna.

Erano presenti Maristella Romantini per l’associazione “COSCIENZA ANIMALE”, Federica Iannarelli per “LEIDAA” e Annarita Guidone per “ENPA”.

L’assessore durante l’incontro ha chiarito il vero significato dell’Ordinanza la cui finalità in primis era la tutela della salute dei cittadini, nel rispetto assoluto della vita degli animali stessi. Proprio per il rispetto della salute dei cittadini e degli animali, si è convenuto insieme alle associazioni di costituire un tavolo di consultazione permanente su questioni riguardanti la fauna presente nella nostra comunità con la finalità di adottare tutti gli strumenti utili per risolvere le criticità che si possono creare nell’ambito del nostro territorio.

Il Tavolo permanente sarà integrato con la presenza imprescindibile di un rappresentante veterinario della ASL Foggia che avrà il compito di dialogare con l’Assessorato alla Salute e all’Ambiente per segnalare problemi e ricercare e proporre soluzioni, contribuendo fattivamente alla realizzazione pratica delle stesse.

SAN SEVERO, 27 ottobre 2021

