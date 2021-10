SAN SEVERO – Iniziativa Democratica esorta la dirigenza della sede di via Filippo d’Alfonso, di Poste Italiane, ad evitare i disagi alle persone diversamente abili e anziane in particolare, oltre che ai tanti utenti

Iniziativa Democratica per la Puglia- San Severo, esorta la dirigenza della sede di via Filippo d’Alfonso, di Poste Italiane, ad evitare i disagi alle persone diversamente abili e anziane in particolare, oltre che ai tanti utenti.

«È sotto gli occhi di tutti i cittadini di San Severo i disagi che stanno riscontrando da molto tempo, coloro che si recano presso la sede centrale delle Poste Italiane di Via Filippo d’Alfonso – ha dichiarato il, capogruppo di Iniziativa Democratica, Francesco Sderlenga -. Sono in aumento i sanseveresi che si rivolgono agli amministratori comunali, denunciando il fatto che sono “costretti a sostare all’esterno degli uffici, per ore e sotto le intemperie, per poter ritirare una raccomandata”.

Una situazione che è stata già portata all’attenzione della dirigenza degli uffici postali. La pandemia non dev’essere un limite alla razionalizzazione, al meglio, delle risorse umane e materiali dell’ente che, tra l’altro, fornisce dei servizi. Invitiamo il direttore a rivedere il sistema di accesso agli uffici stessi, visto che le norme lo prevendono, e a rendere più efficiente il ritiro delle raccomandate – ha concluso Sderlenga -. Una soluzione potrebbe arrivare anche da una consegna più attenta e diretta al mittente, più fidelizzata. Altrimenti, come riferito da molte persone, non si comprende “perché” ci sono tanti utenti a ritirare le raccomandate dopo aver ricevuto l’avviso. Siamo fiduciosi in una risposta comprensiva e celere da parte di Poste Italiane, sempre sensibili a tali questioni, visto che la situazione, spesso, genera anche incomprensioni e agitazioni».

San Severo lì, 28 ottobre 2021

Ufficio stampa Iniziativa Democratica Puglia – San Severo