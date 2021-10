APRICENA – INAUGURAZIONE NUOVI SERVIZI SANITARI IN VIA MODENA: VENERDÌ 29 OTTOBRE CON L’ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ LOPALCO E IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL PIAZZOLLA

INAUGURAZIONE NUOVI SERVIZI SANITARI IN VIA MODENA: VENERDÌ 29 OTTOBRE ALLE ORE 10 CON L’ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITÀ PIERLUIGI LOPALCO E IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL VITO PIAZZOLLA.

APRICENA. L’Amministrazione Comunale comunica che nella giornata di venerdì 29 ottobre alle ore 10, in Via Modena, ad Apricena, ci sarà la visita ufficiale dell’assessore regionale alla sanità, il prof. Luigi Lopalco e del direttore generale dell’ASL, dott. Vito Piazzolla, insieme al Sindaco Antonio Potenza inaugureranno il nuovo polo sanitario della nostra città.

Un immobile comunale, che questa amministrazione comunale ha concesso in comodato d’uso all’ASL per migliorare la sanità nella nostra città.

L’evento sarà trasmesso un diretta fb dalla pagina ufficiale COMUNE DI APRICENA.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.