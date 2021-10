APRICENA – UN’ALTRA GIORNATA STORICA PER LA CITTÀ: INAUGURATA LA “CASA DELLA SALUTE”

Carissimi,

con soddisfazione e orgoglio vi comunico che questa mattina abbiamo inaugurato il nuovo polo sanitario in Via Modena.

Locali nuovi e confortevoli, operatori e utenti soddisfatti ed entusiasti.

Una vecchia scuola, abbandonata per anni, l’abbiamo concessa all’ASL Foggia, da oggi abbiamo una vera e propria CASA DELLA SALUTE, come l’ha definita l’assessore Lopalco.

Ringrazio l’Asl e la Regione per la collaborazione, la sensibilità e l’impegno nel raggiungere questo grande traguardo.

Ringrazio l’assessore Lopalco, il direttore generale dell’ASL Vito Piazzolla e il “nostro” dottor Giovanni Iannucci per la presenza e l’affetto mostratoci.

Da questa giornata la nostra comunità è più ricca sotto il profilo del benessere.

Continuiamo a lavorare per migliorare la nostra città.

…per i nostri figli…

….per le future generazioni…

#OrgoglioApricena ❤



Il Sindaco di Apricena

Ing. Antonio Potenza