SAN SEVERO – LETTERA APERTA A DON FEDERICO FERRUCCI DA PARTE DELLA COMUNITA’ DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO

Caro Don Federico,

questi mesi trascorsi insieme a te sono passati velocemente, forse troppo, considerato il tanto lavoro che abbiamo portato avanti unitamente.

Ci teniamo a ringraziarti per quanto stai facendo.

Quando sei arrivato tra noi hai trovato una situazione abbastanza difficile, eravamo tristi per la perdita dell’amato don Salvatore e tu sei riuscito con grande maestria a continuare la sua opera e a non farci perdere quello spirito di Comunità che, con grandi sforzi, siamo riusciti a costruire fino ad oggi.

Nonostante il periodo buio attraversato della nostra comunità, ci hai trasmesso allegria, amore, serenità, comunione con i fratelli, conversioni di persone ormai lontane dalla fede che hanno trovato in te, con la tua semplicità e profondità, un tramite per arrivare a Dio.

Che grande festa nei Cieli per ogni uomo convertito!

In un quartiere (chiamato “Texas”) così sofferente per le tante situazioni e realtà che lo attanagliano, con il tuo fare e con un pensiero sempre per ognuno, sei riuscito a guadagnarti stima e affetto da tutti.

Che gioia vedere i ragazzi tolti dalla “strada” che si dedicano alla Parrocchia e che grazie a te hanno trovato uno stimolo per impegnarsi nella vita.

Tutto è cambiato da quando sei arrivato!

Abbiamo molto apprezzato il tuo spirito di obbedienza alla volontà del Vescovo che sicuramente vorrà accogliere il nostro grande desiderio di continuare ancora il lavoro che, con passione e dedizione, abbiamo fatto insieme.

Come Comunità abbiamo trovato in te un fratello, un padre, ma soprattutto un amico e desideriamo continuare il cammino insieme a te.

La Comunità di San Giuseppe Artigiano