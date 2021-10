CALCIO SERIE C – FOGGIA DELUDENTE IN TRASFERTA, SOLO UN PUNTO

Di Lino Mongiello

Picerno, 30 ottobre 2021. Un deludente Foggia torna dalla trasferta di Picerno con un pari (1-1) sofferto e dopo una prestazione da dimenticare. Di sicuro se da un lato Mister Zeman invoca ed attende miglioramenti da parte dei suoi uomini, nel rinnovato “Curcio” in terra lucana, il Curcio nostrano e compagni mettono in scena una gara davvero da dimenticare. Sarà la stanchezza per le tante gare giocate quasi sempre dagli stessi uomini, oppure per le ridotte dimensioni del terreno di gioco e la sua composizione non naturale, fatto sta che i ragazzi hanno espresso una brutta prova. Caratterizzata dalle difficoltà nel far girare palla, nella imprecisione anche nei passaggi più semplici e nella poca compattezza tra i reparti. Quest’ultima una caratteristica essenziale del credo del tecnico boemo. Che sicuramente avrà fumato almeno una sigaretta al minuto nel vedere i suoi ragazzi in difficoltà nel tentare di interpretare i suoi dettami. Dall’altra parte gli uomini dell’ex Palo hanno approfittato della giornata-no degli avversari per proporsi abbastanza bene sul terreno di gioco con un pressing efficace che consentiva di ripartire in contropiede e cercare il colpo vincente. Nel Foggia, operante con due sole correzioni (Volpe tra i pali e Merkaj per l’infortunato Merola) rispetto al match precedente, per fortuna ha tenuto testa la difesa con Sciacca e Di Pasquale a sbrogliare diverse situazioni imbarazzanti. Dopo la fiammata iniziale di Ferrante (1’) che aveva fatto illudere i “500” accorsi nell’impianto lucano, il Picerno ha bloccato le corsie e anche per le linee centrali non ha permesso di ragionare. E poi, rubando palla ha spesso innescato pericolose azioni di rimessa. Pitarresi (5’) e Gerardi (8’) non hanno sfruttato al meglio da buona posizione. E, come già detto Sciacca e Di Pasquale hanno rimediato a situazioni che potevano sbloccare il risultato a favore dei padroni di casa. I tentativi offensivi degli ospiti erano sterili e confusi. Inoltre il perder palla in zona d’attacco favoriva le veloci ripartenze di Gerardi. Proprio Gerardi (42’) s’involava verso la porta difesa da Volpe e Martino con un improvvido tentativo di fermarne la corsa in scivolata procurava il calcio di rigore, rimediando anche il cartellino giallo. Dagli undici metri l’attaccante del Picerno (43’) si faceva respingere il tiro da Volpe ma Pitarresi era in agguato e spediva la palla in rete. I deludenti primi 45’ andavano in archivio con la girata a rete di Curcio (46’) fuori bersaglio. Ma si trattava di un piccolo bagliore nel buio totale della prima frazione. Zeman non ha gradito ed ha concesso ai suoi ulteriori 10’ di fiducia. Purtroppo la musica non cambiava e il boemo ne ha messi tre fuori in un sol colpo. Fuori Garattoni, Gallo e Merkaj per Di Jenno, Rizzo Pinna e Vigolo. Appena entrati in campo il Foggia ha pareggiato. Magari i cambi non c’entrano col risultato ma qualcosa in più, da li in poi, s’è vista. I tre non hanno fatto miracoli ma hanno portato più vivacità. Rocca ha battuto lungo verso l’area un calcio di punizione. Curcio ha toccato di testa verso Di Pasquale (11’) che con un tocco da far invidia ai migliori attaccanti ha girato la sfera in rete. Il gol del pari ha tarpato un po’ le ali al Picerno e il Foggia le ha provate tutte, fino alla fine, per portare a casa i tre punti ma i tentativi di Ferrante (14’ e 26’), Vigolo (26’) e Curcio (39’) non sono stati determinanti ai fini del risultato. Per il Foggia, il terzo 1-1 di fila fa classifica (poca) ma comincia a preoccupare la mancanza di gioco. E si è fermato anche Rocca per infortunio.

PICERNO – FOGGIA 1-1

PICERNO (4-2-3-1): Viscovo 6; Finizio 5.5, De Franco 5.5, Allegretto 5.5, Guerra 6; De Ciancio 6, Pitarresi 7; De Cristofaro 6.5, Reginaldo 5.5 (21’ st De Marco 5.5), Terranova 6 (43’ st Coratella sv); Gerardi 6 (41’ st Dettori sv). In panchina: Albertazzi, Vanacore, Ferrani, Vivacqua, Alcides Dias, Stasi, Carrà, Viviani, Setola. Allenatore: Palo 6.

FOGGIA (4-3-3): Volpe 6.5; Garattoni 5.5 (10’ st Di Jenno 6), Sciacca 6.5, Di Pasquale 7.5 (49’ st Girasole sv), Martino 5; Rocca 6 (15’ st Garofalo 6), Petermann 5.5, Gallo 5 (10’ st Rizzo Pinna 6); Merkaj 5 (10’ st Vigolo 6), Ferrante 5.5, Curcio 6. In panchina: Alastra, Maselli, Ballarini, Tuzzo. Allenatore: Zeman 6.

ARBITRO: Costanza di Agrigento 6.

RETI: 43’ pt Pitarresi, 11’ st Di Pasquale.

NOTE: serata piacevole. Terreno sintetico. Spettatori 2.000 circa. Ammoniti: Martino, Terranova, De Ciancio, Girasole. Angoli: 7-4 per il Foggia. Recupero: 2′, 4′. Al 43’ Gerardi ha fallito un calcio di rigore.