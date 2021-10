BASKET SERIE A2 – Allianz Pazienza CESTISTICA CITTÀ DI SAN SEVERO a Ferrara “senza pensieri”

A mente sgombra e con la consapevolezza di un buon inizio di stagione la Cestistica Città di San Severo domenica è di scena al MF Palace di Ferrara per il quinto turno di andata del campionato di A2 di basket. Con la faccia tosta di chi ha poco o nulla da perdere, i ragazzi di Coach Bechi sfideranno gli uomini di Leka anche quest’anno tra le formazioni in pole position per il salto di categoria. Roster estense quadrato e compatto con le “bandiere” Panni e Fantoni ad insegnare lo spirito del Kleb ai nuovi innesti: l’ala guardia Mayfield, giocatore di esperienza duttile su entrambi i lati del campo, il lungo A. J. Pacher che sta viaggiando a quasi 20 di media e 27 di valutazione, l’eterno Fabi, il solido Vildera ed il giovane di belle speranze Danilo Petrovic, già visto a Cento e Forlì. Con loro i confermati Vencato e Filoni insieme all’under Pianegonda completano le fila di una compagine che finora ha raccolto meno del previsto (soli 2 punti a Roma con la Stella Azzurra), specialmente sul parquet di casa, dove ancora non ha ottenuto una vittoria (battuta da Chiusi e Ravenna). Una ulteriore insidia per i Neri che troveranno dunque un’avversaria col coltello fra i denti obbligata a vincere.

Non si nasconde coach Luca Bechi: “Dopo la vittoria casalinga contro Stella Azzurra, torniamo in trasferta ad affrontare una di quelle squadre che sono state costruite per puntare in alto. Ferrara è un roster solido ed esperto, ormai una realtà importante nel campionato di Serie A2. La compagine estense è composta da un mix di giocatori esperti e giovani volitivi. Da parte nostra abbiamo l’obiettivo di competere mantenendo alta l’aggressività e la concentrazione. Abbiamo il desiderio di continuare nel processo di crescita delle precedenti partite, tuttavia bisogna restare umili e coesi”.

Gli fa eco Ty Sabin: “Come squadra stiamo migliorando; ci stiamo fidando l’uno dell’altro, stiamo crescendo meglio in ogni reparto e lo sforzo del nostro lavoro ha comportato due vittorie di fila. In questo campionato ogni avversario è duro e competitivo, per questo motivo abbiamo la necessità di guardare con la massima attenzione alla nostra prossima avversaria; non possiamo essere solo compiacenti o contenti degli ultimi due match, dobbiamo restare concentrati esclusivamente sul fare bene contro la Top Secret. Una partita alla volta, step by step, per arrivare al nostro obiettivo”.

San Severo, se è vero che ha poco da perdere, sotto sotto cova il desiderio del colpaccio esterno, visto che spesso negli anni precedenti presso il Piazzale Azzurri d’Italia sono andate di scena gare combattute quasi sempre perdute con un pizzico di sfortuna dagli atleti dauni. Previsto un buon esodo di tifosi gialloneri considerata anche la concomitanza del ponte di Ognissanti, per i più poltroni diretta streaming sulla piattaforma LNP PASS a partire dalle ore 17.45.

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo