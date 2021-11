MONTESILVANO – PRIMA PROVA DI QUALIFICAZIONE ASSOLUTI “ZONA 2”, RAFFAELE MINISCHETTI (CARABINIERI) DI SAN SEVERO SECONDO NELLA PROVA DI SCIABOLA MASCHILE

PRIMA PROVA DI QUALIFICAZIONE ASSOLUTI “ZONA 2”,

IL PUGLIESE RAFFAELE MINISCHETTI (CARABINIERI) SECONDO

NELLA PROVA DI SCIABOLA MASCHILE A MONTESILVANO

MONTESILVANO – La terza ed ultima giornata di gare della Prima Prova di Qualificazione Assoluti Zona 2 (area Centro-Sud) vede salire sul podio un atleta pugliese: il sanseverese Raffaele Minischetti, cresciuto nel Club Scherma San Severo ed ora in forza al Centro Sportivo Carabinieri, è giunto secondo nella prova di sciabola maschile, nella quale sono scesi in pedana ben 108 sciabolatori per contendersi i 41 posti disponibili per la tappa nazionale di Bastia Umbra.

Protagonista di un’ottima fase a gironi, Minischetti è stato esentato dal primo turno della diretta poi ha sconfitto in successione Gianmarco Perticoni dell’Aeronautica Militare per 15-5, Federico Carta del Circolo della Scherma Terni per 15-8, Valerio Reale del Frascati Scherma per 15-6, Francesco Pagano (Scherma Ariccia) ancora per 15-6 ed il compagno di squadra Luigi Miracco all’ultima stoccata ma in finale si è arreso all’altro Carabiniere Federico Riccardi col punteggio di 15-13. Sul terzo gradino del podio, assieme a Miracco, è salito anche Lorenzo Ottaviani delle Fiamme Gialle.



PRIMA PROVA “ZONA 2” DI QUALIFICAZIONE ASSOLUTI FIORETTO E SCIABOLA – SCIABOLA MASCHILE – Montesilvano, 1 novembre 2021

Quarti di finale

Riccardi (Carabinieri) b. Fornasir (Carabinieri) 15-8

Ottaviani (Fiamme Gialle) b. Rea (Carabinieri) 15-14

Miracco (Carabinieri) b. Abate (Champ Napoli) 15-8

Minischetti (Carabinieri) b. Pagano (Scherma Ariccia) 15-6

Semifinali

Riccardi (Carabinieri) b. Ottaviani (Fiamme Gialle) 15-9

Minischetti (Carabinieri) b. Miracco (Carabinieri) 15-14

Finale

Riccardi (Carabinieri) b. Minischetti (Carabinieri) 15-13

Classifica (106): 1. Federico Riccardi (Carabinieri), 2. Raffaele Minischetti (Carabinieri), 3. Lorenzo Ottaviani (Fiamme Gialle), 3. Luigi Miracco (Carabinieri), 5. Marco Abate (Champ Napoli), 6. Alberto Fornasir (Carabinieri), 7. Mattia Rea (Carabinieri), 8. Francesco Pagano (Scherma Ariccia).

