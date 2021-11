GARGANO – Ritrovato l’anziano scomparso in Foresta Umbra mentre cercava castagne, sta bene. “Ho camminato tutta la notte”

Ritrovato dopo ore di ricerche. Il 66enne Rino Bramante sta bene ed è stato tratto in salvo dalla Protezione civile. L’uomo ed un suo amico erano usciti ieri per raccogliere castagne nell’agro tra Vieste e Monte Sant’Angelo, in Foresta Umbra (località Torre Palermo), poi però si erano persi di vista. Il 66enne ha vagato per ore nel nulla, l’amico è invece riuscito a raggiungere l’auto parcheggiata in una piazzola di sosta. La Protezione civile, in particolare l’U.G.R. 27 Monte Sant’Angelo, ha poi messo il lieto fine alla vicenda.

Questo il commento del sindaco di Monte, Pierpaolo D’Arienzo: “Una bella notizia: Rino, l’uomo che era uscito ieri diretto in Foresta Umbra per raccogliere castagne, è stato ritrovato dai nostri instancabili ragazzi della Protezione civile UGR27. ‘Ho camminato tutta la notte’ – ha detto. Rino sta bene e grazie ai Cacciatori di Puglia, ai Carabinieri, alla Polizia Locale, all’ARIF, ai Vigili del fuoco, alle unità cinofile e alle associazioni di Protezione civile di Monte Sant’Angelo e Vieste potrà tornare a casa a riabbracciare i propri cari. Eravamo tutti in apprensione, questa è una bella notizia che ci rincuora. Mi raccomando, fate sempre attenzione in Foresta Umbra: è tanto bella quanto impervia”.