TORREMAGGIORE – “NEL RICORDO DEL PROF. REMO FUIANO”. PRESENTATO IL VOLUME “LETTERATURA COME VITA”

Si è tenuta giovedì 28 ottobre, a Torremaggiore, la presentazione del libro “Letteratura come Vita”, in ricordo del professor Remo Fuiano.

Presso il Castello Ducale, nella Sala del Trono, sono intervenuti il prof. Salvatore D’Amico, Presidente del Centro Attività Culturali “Don Tommaso Leccisotti”, Emilio di Pumpo, Sindaco di Torremaggiore, Raffaele Cera, già Dirigente Scolastico, Guido De Rossi, già Presidente della Federazione degli Ordini Forensi d’Europa e Carmine Collina, Dirigente Scolastico.

Un’iniziativa cui hanno collaborato il Centro Attività Culturali “Don Tommaso Leccisotti” e l’I.S.I.S.S. di Torremaggiore, col patrocinio del Comune della cittadina.

L’evento ha registrato tanti presenti, non pochi pervenuti dai Comuni limitrofi, di numerosi studenti, che hanno inteso partecipare al ricordo del Prof. Remo Fuiano da tutti apprezzato come Uomo, Docente, una Figura intellettualmente ricca di opere e contributi anche nel sociale.

Prossima l’inaugurazione in Torremaggiore di un Parco dedicato al Prof. Remo Fuiano, uno spazio, situato tra via 25 aprile e via 2 giugno, che col generoso contributo del dott. Nicola Fuiano, certamente è destinato a valorizzare la Cittadina e a rendere costantemente viva la memoria dell’ illustre Prof. Fuiano.