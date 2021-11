FOGGIA – UN ARRESTATO E UN INDAGATO DALLA POLIZIA DI STATO PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATI KG. 1,5 DI MARIJUANA

POLIZIA DI STATO

Compartimento della Polizia Ferroviaria per la Puglia, la Basilicata ed il Molise

COMUNICATO STAMPA

UN ARRESTATO E UN INDAGATO DALLA POLIZIA DI STATO A FOGGIA PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATI KG. 1,5 DI MARIJUANA.

Venerdì scorso gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Foggia hanno proceduto al controllo di una autovettura, con a bordo due uomini, che percorreva una strada adiacente lo scalo ferroviario di Foggia, destando sospetto negli operatori. All’interno dell’autovettura, gli Agenti hanno rinvenuto due involucri, avvolti da nastro adesivo, contenti circa kg. 1,5 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Al termine dell’attività, la marijuana e l’autovettura sono stati sottoposti a sequestro, mentre, in relazione alla dinamica dei fatti, il conducente dell’auto, un 53enne albanese, pregiudicato, è stato tratto in arresto, mentre il passeggero, un 24enne albanese, con precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, entrambi per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. All’esito dell’udienza di convalida l’arrestato è stato sottoposto alle misure dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza notturna e dell’obbligo di firma.