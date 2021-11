SAN SEVERO – CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZIONI. IL NUOVO CENSIMENTO PERMANENTE 2021

Ad ottobre 2021 ha preso il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato ANNUALE e non più DECENNALE, e che coinvolge solo un campione di famiglie selezionato dall’ISTAT.

ADERIRE E’ UN OBBLIGO DI LEGGE MA ANCHE UN’IMPORTANTE OPPORTUNITA’.

Hai trovato nel tuo portone una locandina che annuncia il Censimento e la visita di un rilevatore? Hai ricevuto una lettera informativa dall’Istat?

La tua famiglia rientra nel campione che partecipa al Censimento 2021 con il supporto di un rilevatore.

Accogli con fiducia il rilevatore incaricato dal Comune, che potrà fornirti spiegazioni sul Censimento, farti un’intervista per compilare insieme il questionario on line o indicarti il Centro comunale di rilevazione dove recarsi per ricevere l’intervista da parte di un operatore.

Hai ricevuto una lettera nominativa dall’Istat che ti invita a partecipare al Censimento?

La tua famiglia fa parte del campione statistico che dovrà rispondere in autonomia al Censimento. Compila al più presto il questionario on line, accedendo con le credenziali presenti nella lettera.

PER INFORMAZIONI:

– Numero verde Istat 800.188.802

– Centro Comunale di Rilevazione c/o Ufficio Elettorale 0882.339236

L’Assessore ai Servizi Demografici Il Sindaco

(Mariella Romano) (Francesco Miglio)

SAN SEVERO, 3 novembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo