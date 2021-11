LESINA-VICO-MANFREDONIA-CERIGNOLA-SAN SEVERO- LA QUESTURA DISPONE 10 AVVISI ORALI PER PERSONE CON PERICOLOSITA’ SOCIALE E CONCRETA

COMUNICATO STAMPA

Continua incessante l’attività dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Foggia, nel corso del mese di ottobre, il Questore della Provincia di Foggia ha disposto 10 AVVISI ORALI nei confronti di soggetti caratterizzati da una pericolosità sociale attuale e concreta.

Due Avvisi orali sono stati emessi nei confronti di pregiudicati di San Giovanni Rotondo, con precedenti per evasione, per reati in materia di stupefacenti e per reati contro la persona;

Due Avvisi orali sono stati emessi nei confronti di pregiudicati con precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di armi emessi su proposta della Compagnia Carabinieri di Vico del Gargano e del Commissariato di P.S. “Bari Nuova-Carrisi”;

Ancora, tre Avvisi orali sono stati disposti nei confronti di soggetti pregiudicati con diversi precedenti, sia in materia di stupefacenti, armi e contro il patrimonio, emessi su proposta della Compagnia Carabinieri di Manfredonia e del Commissariato di P.S. di Manfredonia;

altri tre Avvisi orali sono stati disposti nei confronti di soggetti con diversi pregiudizi penali sia per reati in materia di stupefacenti che reati contro il patrimonio, emessi su proposta della Compagnia Carabinieri di Cerignola e della Compagnia Carabinieri di San Severo;

Inoltre sono stati emessi complessivamente 5 fogli di via obbligatori, di cui 3 dal comune di Lesina emessi nei confronti di soggetti pregiudicati che, nel predetto Comune, si sono resi responsabili dei reati dei reati di falsità materiale e tentata truffa ai danni dell’Istituto Poste Italiane e dei reati di violenza, minaccia ed oltraggio a P.U., emessi su proposta della Compagnia Carabinieri di San Severo.

1 Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Foggia emesso nei confronti di un pregiudicato che, di recente, è stato arrestato da personale del Compartimento Polfer, Sezione Foggia, in quanto, unitamente ad un’altra persona già nota alle FF.OO., nella stazione ferroviaria di Ponte Albanito, danneggiava l’impianto di allarme dissaldando i pannelli in ferro zincato ivi ubicati per poi rubarli, emesso su proposta del Compartimento Polfer, Sezione Foggia;

1 Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Monte Sant’Angelo nei confronti di un soggetto pregiudicato per reati contro il patrimonio e la fede pubblica che, in quel Comune, si è reso autore dei reati di truffa, spendita e introduzione nello Stato di monete false ai danni di un anziano signore, emesso su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Monte Sant’Angelo.

5.11.2021