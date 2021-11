su 20.339 tamponi. Un morto. Questi i dati del bollettino regionale del 5 novembre. I contagi per provincia sono così suddivisi: 106 nel Barese, -5 nella Bat, 23 nel Brindisino, 35 nel Foggiano, 37 nel Leccese, 48 nel Tarantino, uno di residente fuori regione, 6 di provincia in definizione. Sale ancora il dato delle persone attualmente positive, ora 3.227. Sono 143 i pazienti ricoverati in area non critica, 20 in terapia intensiva.