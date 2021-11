SAN SEVERO – GLI OPERATORI DELLA GLOBAL SECURITY E DELLA SEVER SECURITY SVENTANO UN FURTO AL CIMITERO: PUBBLICO ELOGIO DEL SINDACO MIGLIO

Nei giorni scorsi alcuni operatori dell’Istituto di Vigilanza Global Security e della Sever Security Servizi Fiduciari, in servizio presso il cimitero cittadino, hanno sventato un furto di suppellettili e arredi cimiteriali sottratti da due malviventi presso alcuni loculi.

L’immediato intervento degli operatori ha consentito il ritrovamento degli arredi trafugati che sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari. Appresa la notizia, il Sindaco Miglio ha voluto indirizzare un pubblico elogio (inviato a S.E. il Prefetto di Foggia dott. Carmine Esposito) a tutti gli operatori che sono: Global Security – Istituto di Vigilanza: Luogotenente – Capo Settore Benito Ceci; Alessandro Santoro; Leonardo Malizia. Sever Security – Servizi Fiduciari: Leonardo Marinelli; Francesco Manicone; Matteo Manicone; Michele Franco; Giuseppe Nutile.

Ecco cosa ha scritto il Sindaco Miglio.

Desidero far pervenire i sensi di più alto ringraziamento per il meritorio servizio di vigilanza svolto presso il Cimitero cittadino di Via Zannotti.

In particolare, durante la notevole affluenza di cittadini in occasione del mese di novembre 2021 gli operatori in indirizzo emarginati, con il loro intervento hanno sventato un furto di suppellettili cimiteriali. Difatti, due individui, avevano trafugato e nascosto diversi portafiori e vasi in una tomba vuota, ma sono stati sorpresi dagli operatori in servizio, i quali hanno provveduto a recuperare gli oggetti trafugati e a riconsegnarli ai proprietari.

Gli stessi hanno svolto con impeccabile professionalità, notevole spirito di servizio e forte impegno il compito di vigilanza.

Ritengo doveroso rivolgere loro il più sincero e sentito elogio per l’attività prestata.

Il Sindaco avv. Francesco Miglio.

SAN SEVERO, 5 novembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo