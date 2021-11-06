APRICENA – Rifiuti delle CAVE al posto dei prati per il pascolo, “spariti” 3 ettari di terreno. Nei guai 5 persone

APRICENA – Rifiuti delle CAVE al posto dei prati per il pascolo, “spariti” 3 ettari di terreno. Nei guai 5 persone615 visualizzazioni
COMUNICATO STAMPA N. 7 DEL 06.11.2021
TUTELA DEL TERRITORIO: APRICENA ALTERAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI. 3 ETTARI DI PRATI-PASCOLO TRASFORMATI IN DEPOSITO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO
APRICENA (FG) LOC. “SAN GIOVANNI”.
AL TERMINE DI COMPLESSE INDAGINI, INIZIATE NELL’AGOSTO 2021, I CARABINIERI FORESTALE HANNO DEFERITO, ALL’A.G. COMPETENTE NR. 5 SOGGETTI, RESIDENTI IN APRICENA, POICHÈ DALLE INDAGINI È EMERSO CHE SU TERRENI IN PROPRIA DISPONIBILITÀ, IN LOC. “SAN GIOVANNI”, IN AGRO DI APRICENA (FG), HANNO ACCUMULATO CIRCA 100’000 MC DI TERRE E ROCCE, DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA DELLA PIETRA, COMPORTANDO LA SPARIZIONE DI CIRCA 3 ETTARI DI TERRENI, DESTINATI DALLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA TERRITORIALE A PRATI E PASCOLO E MODIFICANDO LO STATO DEI LUOGHI, SU AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO, IN ASSENZA DI NULLA OSTA DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI.
LA PARTICOLARE E MINUZIOSA ATTIVITA’ DI VERIFICA, CONDOTTA DAI CARABINIERI FORESTALE DI SANNICANDRO G.CO, HA PERMESSO DI ACCERTARE, CHE DAL 2017 FINO AI PRIMI MESI DEL 2019, ERA STATA CONDOTTA UN ATTIVITA’ ILLECITA, CHE AVEVA DI FATTO PORTATO ALL’ALTERAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI, DI AREE CLASSIFICATE COME “PRATI E PASCOLI”, IN VIOLAZIONE DLGS 42/2004 E AL DPR 120/2017″
I RESPONSABILI DI TALE CONDOTTA, IDENTIFICATI IN 5 SOGGETTI, CHE AVEVANO LA DISPONIBILITA’ DEI LUOGHI, SONO STATI QUINDI DEFERITI DAI MILITARI ALLA’ AUTORITA’ GIUDIZIARIA COMPETENTE, PER I REATI DI MODIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI, SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE E PER GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI.
L’ATTIVITA’, NEL COMUNE DI APRICENA, RIENTRA TRA I SERVIZI PROGRAMAMTI A TUTELA DEL TERRITORIO CHE I CARABINIERI FORESTALI SVOLGONO QUOTIDIANAMENTE A SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO, AL SERVIZIO DEL CITTADINO.