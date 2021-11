BASKET SERIE A2 – L’Allianz Pazienza San Severo con Forlì vuole blindare il Pala Castellana

Altra, interessantissima, giornata di A2; nel Girone rosso la Cestistica Città di San Severo riceve l’Unieuro Forlì, alla sesta stagione consecutiva di A2 e reduce da tre playoff di seguito. Un’altra “grande” che scende al Piazzale Falcone e Borsellino con l’obiettivo nemmeno tanto nascosto dei due punti. I romagnoli, del resto, terzi in classifica, mirano a recuperare terreno in graduatoria dopo un inizio in agrodolce. Il confermato head coach Sandro Dell’Agnello, alla terza stagione in sella ai biancorossi, dispone di ben quattro over 33 e sei over 27 tra i sette senior: la bandiera Giachetti ed il lungo Bruttini, insieme all’ala Natali ed all’esterno Bolpin sono il nucleo storico da cui si è ripartiti dopo la cocente delusione dell’anno passato, che vide Rodderick e Co. vincere la stagione regolare ed uscire al primo turno dei playoff per mano della Eurobasket Roma. Così in cabina di regia all’esperienza del capitano Giachetti è stata aggiunta la freschezza di Palumbo; sotto le plance si è registrato il ritorno del “figliol prodigo” Benvenuti, assortito alla sostanza garantita dall’ex Bergamo Rei Pullazi e gli slot Usa impegnati da due “sentenze” al tiro: il bomber Carroll (23 di media a Biella in r. s.) ed “il professore” Kenny Hayes autentico leader a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà.

I Neri attendono gli avversari per una nuova tappa nel cammino di maturazione e crescita. Di sicuro la lezione subita a Ferrara avrà caratterizzato la settimana di lavoro del gruppo di Coach Bechi per focalizzarsi nel contempo su Forlì. Corsa, precisione al tiro e alta intensità potrebbero essere le chiavi per mettere in difficoltà l’Unieuro in un piano partita dove sarà fondamentale restare attaccati all’avversario per tutti i 40′ sperando di averne di più nel finale in modo da effettuare il classico sorpasso “all’ultima curva”.

Palla a due alle ore 18.00 con direzione arbitrale affidata a Gianluca Gagliardi di Anagni, Jacopo Pazzaglia di Pesaro e Francesco Praticò di Reggio Calabria.

Credits foto: Cesare Di Sanno

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo