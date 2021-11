CALCIO – SERIE C – BENE IL FOGGIA, TRE PUNTI CON LA PAGANESE. E TRE GOAL

DI LINO MONGIELLO

Foggia, 7 novembre 2021. Fa fatica il Foggia nella prima mezzora ma poi Ferrante inventa il gol che sblocca il risultato e la Paganese è costretta, giocoforza, a proporsi in avanti. Ne approfitta Curcio per siglare una bella doppietta che spegne le polemiche relative al suo impiego e chiudere il match con un rotondo 3-0. I tre pareggi di fila avevano sollevato fatto storcere il naso a parte della tifoseria e qualche critica di troppo era stata messa a tacere da Mister Zeman, abbastanza pungente nei confronti dei detrattori. Comunque era importante tornare a brindare al successo e la compagine rossonera c’è riuscita e si riporta nelle prime posizioni in classifica in attesa di un doppio turno esterno da affrontare con maggior tranquillità. Come dicevamo, la Paganese dell’ex Mister Grassadonia, salita allo Zaccheria con il chiaro intento di limitare i danni e tentare di portare a casa un punticino, s’è schierata tutta all’indietro a protezione della porta difesa da Baiocco. L’undici ospite ha ben retto nella prima mezzora anche perché al Foggia, altrettanto rimaneggiato e privo di due elementi importanti del centrocampo, non ne andava una bene. Proprio a centrocampo, nonostante la voglia di far bene del terzetto in campo, si sbagliava spesso la misura dei passaggi e non si riusciva ad andar oltre ad un palleggio continuato e sterile che obbligava a retrocedere per la pressione esercitata dagli ospiti. Le difficoltà nel produrre azioni da rete venivano spazzate, d’incanto dal gol di ottima fattura di Ferrante (33’) che agganciava la sfera passatagli da Garattoni e la spediva nell’angolo alla sinistra di Baiocco. Il portiere ospite la sfiorava ma la palla terminava la sua corsa in rete. Sotto di un gol, la Paganese si vedeva a modificare il proprio atteggiamento tattico e ad avanzare il baricentro. Ne soffriva la difesa, costretta a subire pericolose ripartenze che potevano, come successo più tardi, il gol del raddoppio. Proprio in azione di ripartenza Curcio (42’) calciava da fuori area e, sulla traiettoria, Sbampato deviava con un braccio largo e il Sig. Frascaro, avvalendosi anche della segnalazione del guardalinee, assegnava il calcio di rigore e ammoniva il difensore della Paganese. Curcio (43’) batteva sì angolato ma Baiocco nonostante avesse quasi bloccato la sfera se la lasciava sfuggire oltre la linea. Il 2-0 metteva le ali ai rossoneri che fallivano la ghiotta occasione per l’insperato tris poco prima del termine dei primi 45’ ma Curcio perdeva l’attimo giusto per battere a rete e l’azione svaniva. Alla ripresa delle ostilità con la Paganese ancora protesa in avanti era il Foggia ad andare ancora a segno con Curcio (16’). L’azione travolgente ed insistita era chiusa dal fantasista con un tocco a porta sguarnita sulla respinta di Baiocco che aveva negato la gioia della marcatura a Tuzzo. Il Foggia poteva addirittura dilagare ma Garofalo (18’) non è stato bravo come in Coppa e ha sfiorato il palo. Sotto di tre gol la Paganese ha pensato bene di provare a giocarsela e a siglare almeno il gol della bandiera. Sfortunata la compagine ospite quando Guadagni (28’), con un tiro a giro, ha colpito la traversa. Il Foggia ha così badato ad amministrate fino il prezioso vantaggio fino al triplice fischio del Sig. Frascaro, festeggiando la conquista dei tre punti. Un bel regalo al Presidente Canonico nel giorno del suo compleanno.

FOGGIA-PAGANESE 3-0

FOGGIA (4-3-3): Alastra 6; Garattoni 6.5, Sciacca 6.5, Di Pasquale 6.5 (1’ st Merkaj 6), Martino 6; Gallo 6 (19’ st Di Jenno 6), Maselli 6, Garofalo 6.5 (32’ st Ballarini sv); Tuzzo 6 (32’ st Rizzo Pinna sv), Ferrante 6.5 (1’ st Girasole 6), Curcio 7.

In panchina: Volpe, Rocca, Vigolo, Petermann.

Allenatore: Zeman 7.

PAGANESE (3-5-2): Baiocco 5.5; Zanini 5.5, Bianchi 5.5, Sbampato 5; Manarelli 5.5 (32’ st Viti sv), Tissone 5.5 (24’ st Vitiello 6), Cretella 6 (32’ st Volpicelli sv), Zito 5.5 (24’ st Sussi 6), Firenze 5.5; Guadagni 6, Iannone 5 (32’ st Campanile sv).

In panchina: Pellecchia, Caruso, Perlingieri, Pica, Scanagatta, Del Regno.

Allenatore: Grassadonia 5.

ARBITRO: Frascaro di Firenze 6.5.

RETI: 33’pt Ferrante, 43’ Curcio (rig.), 16’ st Curcio.

NOTE: terreno in buone condizioni. Spettatori 3.480 (878 paganti e 2.602 abbonati. Incasso non comunicato). Ammoniti: Martino, Di Pasquale, Sbampato, Gallo, Guadagni. Angoli: 5-4 per il Foggia. Recupero: 1’, 3′.