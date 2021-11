(ANSA) – BARI, 08 NOV – Oggi in Puglia si registrano 150 nuovi casi di Coronavirus (0,98% dei 15.230 test) e 3 decessi.

La maggioranza dei casi sono stati individuati nelle province di Bari (43), Foggia (50) e Lecce (47).

Delle 3.492 persone attualmente positive nella regione, 151sono ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva. (ANSA).