PUGLIA – il Covid non frena, 241 nuovi casi e un morto. Oltre 3500 persone attualmente positive al virus

241 nuovi casi di Covid in Puglia su 22.230 test giornalieri e un morto. Questo il bollettino regionale del 9 novembre. I contagi sono così suddivisi: 42 nel Barese, 19 nella Bat, 23 nel Brindisino, 26 nel Foggiano, 39 nel Leccese, 89 nel Tarantino, 3 di residenti fuori regione. Sono 3.531 le persone attualmente positive, 152 ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.