APRICENA – COMINCIA UN NUOVO PERCORSO PER IL PLI. APPROVATA LA LINEA DEL SEGRETARIO BISCOTTI

Si è svolta la riunione straordinaria degli iscritti alla sezione di Apricena del PLI. Fra i vari punti all’ordine del giorno la riformulazione del Direttivo comunale e la condivisione della linea politica del Partito. Su proposta del Dott. Biscotti si è stabilito che verrà posta in essere una linea politica indipendente all’interno del dibattito pubblico cittadino. Pertanto, al momento, il PLI Apricena non assume posizione di schieramento in maniera assoluta nei confronti delle forze politiche che compongono la maggioranza e la minoranza in ambito comunale. Ci si riserva altresì di esprimere, qualora lo si ritenga opportuno, posizioni ragionevoli e non polemiche nei confronti dell’Amministrazione comunale, con l’intento propositivo di consigliare un indirizzo politico dell’azione amministrativa comunale secondo i seguenti principi:

– Trasparenza dell’azione amministrativa;

– Contenimento della spesa pubblica;

– Garanzia della libera espressione del pensiero;

– Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio pubblico esistente;

“Prendiamo atto con piacere – dichiara il segretario cittadino del PLI -, del grande entusiasmo e unità di intenti da parte di iscritti e simpatizzanti, che quotidianamente ci rappresentano. Il loro sostegno ci spinge a portare avanti le nostre idee e i nostri principi. Infatti, stiamo già riscontrando buoni risultati per la campagna tesseramento 2022, cominciata il 31/10/2021”. Infine il direttivo indirizza un fraterno abbraccio al Dr. Nino Specchiulli e alla giornalista Veronica Buono, augurando loro il meglio per il ruolo istituzionale e lavorativo che rispettivamente ricoprono.

IL PLI APRICENA