CHIETI – UNI D’ANNUNZIO. ANESTESIA E RIANIMAZIONE, FEDERICO DEL SORDO E STEFANIA LABOMBARDA SPECIALIZZATI CON IL MASSIMO DEI VOTI E LA LODE

Una bellissima notizia per il mondo giovanile e professionale della nostra San Severo.

Questa mattina, presso l’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio in Chieti, il concittadino Federico Orazio del Sordo e la leggiadra giovane Stefania Labombarda, già laureati con il massimo dei voti in anestesia e rianimazione, hanno conseguito la specializzazione, sempre con il massimo dei voti e con lode, dopo aver, tra l’altro, prestato per ben due anni servizio nei reparti anti Covid 19 della Asl Chieti come specializzandi. Relatore è stato il chiar.mo prof Maurizio Maggiore, correlatore il prof Amedeo Costantini.

Presenti alla discussione anche i genitori del giovane dottore Federico, Antonello del Sordo e signora Mimma Carretta.

Agli specailizzati, Federico e Stefania, ai genitori tutti, le felicitazioni più vive della nostra testata giornalistica.