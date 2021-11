SAN SEVERO – PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE. FINO AL 30 NOVEMBRE ALL’OSPEDALE TERESA MASSELLI MASCIA VISITE CARDIOLOGICHE ED ELETTROCARDIOGRAMMI GRATUITI

Per dare una concreta risposta al fabbisogno di salute dei cittadini, la Fondazione per il Tuo cuore dei cardiologi ospedalieri ANMCO, da sempre attiva per progetti di prevenzione cardiovascolare, ha ideato la 1° Campagna Nazionale di prevenzione Secondaria, Non dimenticare il Tuo cuore, un’iniziativa nazionale gratuita rivolta ai pazienti che hanno avuto un infarto miocardico e/o una rivascolarizzazione negli ultimi due anni o sono prossimi alla scadenza del piano terapeutico. Fino al 30 novembre 2021 i pazienti che lo desiderano potranno effettuare, anche presso l’ospedale T. Maselli Mascia di San severo, gratuitamente visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi, è infatti attivo il Numero Verde 800 05 22 33 della Fondazione per il Tuo cuore, a disposizione dei cittadini che vorranno prenotarsi per effettuare gratuitamente il proprio controllo specialistico.