BASKET SERIE A2 – Allianz Pazienza a Cento: i temi della partita

Voltare pagina per prendere la direzione giusta al primo crocevia della stagione: è il proposito della Cestistica Città di San Severo di scena domani a Cento. I Neri dopo la sconfitta subita “nell’ultimo chilometro” da Forlì vorrebbero rimediare con un bello scherzetto nella patria del Carnevale emiliano. Per gli uomini di Bechi vincere vorrebbe dire rimanere nel folto gruppo di centro classifica. I padroni di casa, dal canto loro, dopo un inizio a digiuno di vittorie, vengono da una striscia positiva in cui hanno collezionato tre “veline rosa” ed una sola “gialla” (sconfitta di misura con Forlì). Il roster del confermato Coach Matteo Mecacci è ripartito da un nucleo ben consolidato costituito da Capitan Ranuzzi, Moreno, Gasparin e Berti a cui sono stati aggiunti l’esperto play Tommasini, gli esterni USA James e Barnes, il solido Zilli sotto le plance e l’under ex-Ferrara Dellosto.

L’Allianz si presenta a Cento con un uomo in meno al netto della rescissione contrattatale con Deshields che ha deciso di lasciare la casacca giallonera, ma il focus è solo ed esclusivamente sugli avversari come confermato dalle parole dell’ex, in questo match, Luca Bechi:

“La partita di domenica ci vede affrontare una squadra solida e compatta, la cui vittoria in trasferta a Roma ne ha palesato il valore. La Tramec ha a disposizione una squadra di qualità ed esperienza che ha dimostrato di tenere testa alle formazioni più attrezzate del girone. Dal canto nostro, oltre a due buone vittorie, adesso veniamo da due sconfitte di fila e abbiamo tanta voglia di riscattarci. C’è bisogno di giocare una partita solida e accorta, basata sulla gestione del ritmo. Per me tornare a Cento sarà una bella emozione ma, una volta alzata la palla a due, è giusto che ognuno tifi i propri colori”.

Palla a due alle ore 18.00 presso la Milwaukee Dainelli Arena con consueta diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma LNP PASS.

Umberto d’Orsi

Area Comunicazione Cestistica Città di San Severo