SAN SEVERO – N. Michele CAMPANOZZI. La Storia riletta da Rino d’Amelio

N. Michele Campanozzi

La Storia riletta da Rino d’Amelio

Rino d’Amelio stupisce sempre quando la sua mano guidata dalla mente e dal cuore prova a fissare sulla tela un ricordo, un panorama, uno squarcio di Storia da far rivivere nella sua attualità. L’originalità risiede nella lettura personale della memoria, del paesaggio o di una figura storica che di sé l ha lasciato una traccia nel tempo. Già in passato sono emersi in tutta la sua produzione artistica angoli di antichi quartieri cittadini, presentazione di Chiese nel loro susseguirsi, di personaggi che hanno scritto notevoli pagine non solo di cronaca ma di vera e propria perennità (le figure dei Vescovi).

In questi due ultimi lavori la sua attenzione è stata catturata da un creatore di eventi straordinari che hanno costituito una svolta o, se si vuole, un capitolo nuovo sul quale edificare il futuro. Questo personaggio è Federico II, un uomo, autore “De arte venandi cum avibus”, di liriche e traduttore dall’arabo e dal greco, che ha formato uno spartiacque nello svolgimento della storia umana. Federico II è nato a Iesi il 26 dicembre 1194 da Enrico VI e da Costanza d’Altavilla ed è morto a Fiorentino il 13 dicembre 1250. Da tutti definito “Stupor mundi”, “Imago mundi”, “Speculum universi” e, per l’amore che nutriva per la nostra terra, “Puer Apuliae”. A lui si devono molte intuizioni: lo sviluppo della cultura come strumento di integrazione fra i popoli e un incipiente dialogo interreligioso fra cristiani, ebrei e mussulmani; l’avvio della ben nota Scuola Siciliana per lo sviluppo della lingua italiana; la promulgazione delle Costituzioni Melfitane (Liber Augustalis)) il 1 settembre 1231, una sintesi fra il Diritto Romano, la legislazione normanno-sveva e le varie normative in uso fra i nobili del tempo. Scopo di queste ultime era quello di riportare un po’ di ordine nell’amministrazione dell’Impero, in modo da evitare soprusi vari con l’accentramento del potere nelle mani dell’Imperatore. Indubbiamente fu una grande impresa giuridica, della quale il d’Amelio parla ampiamente in questo primo lavoro storico-artistico, una sintesi originale fra scritto e visivo. Federico II, morto a Fiorentino, è sepolto ora nel Duomo di Palermo. Come eredità, oltre alla fondazione della prima Università laica statale a Napoli (1224), lascia varie costruzioni, che costituiscono veri Monumenti (Palazzi Imperiali di Palermo e Foggia, Castelli vari sparsi in molte aree della nostra Puglia, come nel Subappennino Dauno, nel Gargano, nella Capitanata, Castel del Monte…). Federico II rimane un personaggio, forse unico, nella Storia per l’ampia apertura mentale che ebbe nella visione della realtà. Tutto questo viene rappresentato egregiamente dal d’Amelio nella sua opera.

Un altro lavoro analogo dell’Artista è la trattazione della storia di Castel Fiorentino, un centro ricco e prospero di attività artigianali e commerciali situato al centro dell’Alto Tavoliere fra Torremaggiore e Lucera. Fondato nell’XI secolo divenne un rilevante e fiorente Centro Diocesano con i suoi 16 Vescovi che si sono succeduti nel tempo, la Cattedrale dedicata a Sam Michele Arcangelo le 12 Chiese. Divenuto territorio svevo dopo essere stato soggetto al dominio dei nobili, con il passare del tempo Castel Fiorentino venne a perdere la sua predominanza strategica e nel 1415 venne soppressa la sede Vescovile e unita a quella di Civitate fino al 1510. Con l’andare degli anni Civitate passò a San Severo (1580) e Castel Fiorentino come Diocesi venne aggregato a Lucera. Da allora andò tutto lentamente in rovina tranne pochi resti sparsi qua e là nell’area che avrebbe un urgente bisogno di scavi per vedere di riportare alla luce qualche altro reperto archeologico che illustri meglio la peculiarità di questo antico luogo. E’ qui che mori Federico II.