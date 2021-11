SAN SEVERO – LA BIBLIOTECA COMUNALE ILLUMINATA DI VIOLA IL 17 NOVEMBRE PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITÀ

La Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Francesco Miglio, su proposta e relazione dell’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino di concerto con l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti e dell’Assessore alle Politiche Sanitarie Maria Addolorata Romano, ha deliberato una interessante iniziativa per il 17 NOVEMBRE – GIORNATA MONDIALE DELLA PREMATURITÀ.

“Mercoledì 17 novembre ricorre la Giornata Mondiale della Prematurità – dichiarano gli Assessori Iacovino, Venditti e Romano -, riconosciuta dal Parlamento Europeo, grazie all’impegno della European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), finalizzata a sensibilizzare la collettività sul tema dei neonati pretermine, richiamando il valore dell’assistenza e sottolineando l’importanza della prevenzione dei fattori a rischio che possono favorire il verificarsi della prematurità: nei giorni scorsi il dr. Pier Paolo Cristalli, Presidente dell’Associazione “Crescere insieme in TIN ODV”, ha presentato all’attenzione dell’A.C. la proposta di illuminazione per la giornata di mercoledì 17 novembre, di un monumento cittadino del simbolico colore viola, al fine di richiamare l’opinione pubblica sul tema della prematurità neonatale, con lo scopo di intensificare gli sforzi organizzativi ed assistenziali in favore della salute di questi bambini estremamente fragili e delle loro famiglie, così come previsto dalle direttive della SIN (società italiana di Neonatologia) e della EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants”). Nel promuovere e sostenere la proposta del presidente Cristalli e dell’Associazione “Crescere insieme in TIN ODV” di illuminare un monumento cittadino abbiamo deliberato di autorizzare l’illuminazione della Biblioteca Comunale “A. Minuziano” di colore viola nella giornata del 17 novembre”.

SAN SEVERO, 15 novembre 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo