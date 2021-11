COMUNICATO STAMPA

PROGETTO “STAPPIAMO FOGGIA”

Incontro di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali



Domenica 21 novembre 2021 alle ore 10.30, presso il Conart Teatro, sito in via Tressanti 13, si svolgerà la presentazione del progetto ecosolidale “Stappiamo Foggia” a cura della Associazione di Promozione Sociale So’Bellicos.

Scopo dell’incontro è sensibilizzare la cittadinanza circa le tematiche ambientali come il riciclo e la raccolta differenziata.

I lavori saranno incentrati sul mondo dei rifiuti, sulle opportunità delle politiche ambientali in ambito europeo e sull’aspetto riguardante la legalità ed il senso civico.

La partecipazione è gratuita, con obbligo di green pass.



PROGRAMMA:

Saluti introduttivi:

– Antonio Nunziante, Presidente Con.Ar.T.;

– Cesare Gaudiano, Presidente Provinciale AICS – Comitato di Foggia;

Interventi:

– Antonio De Sabato, Responsabile Settore Legalità AICS Foggia;

– Concetta Soragnese, Responsabile Settore Politiche Europee AICS Foggia;

– Mario Furore, Eurodeputato

Domande e conclusioni.



Contatti per informazioni

mobile 328.7109136

mail: info@sobellicos.it